Aulas regrette le départ de Bruno Genesio

Départ de Bruno Genesio – Malgré une qualification en huitième de finale la saison dernière, et une qualification en ligue des champions cette saison, l’ancien entraîneur a été remercié par le club avant le début de la nouvelle saison. Après son limogeage, le tacticien sera remplacé par le brésilien Sylvinho qui, au bout de quelques mauvais résultats, sera lui aussi remercié avant que le club ne fasse appel à Rudy Garcia pour assumer les commandes avec l’Olympique de Lyon.

Bruno Genesio a-t-il fait mieux que Rudy Garcia avec l’Olympique de Lyon ? La réponse à cette question sera connue d’ici la fin de la saison, du moins d’ici la fin du contrat de l’ancien entraineur de l’OM avec le club présidé par Aulas. Seule certitude, le successeur direct de Genesio, à savoir le brésilien Sylvinho, a été incapable de tenir le navire, en dépit d’une arrivée en grande pompe et un mercato plus ou moins réussi avec les lyonnais. Malgré des moyens financiers déployés durant le mercato d’été, Sylvinho n’a pu répondre aux attentes des supporters lyonnais. C’est donc sans surprise que le brésilien a été limogé de son poste, avant d’être lui aussi remplacé par Rudy Garcia. Dans un récent entretien, Jean-Michel Aulas est revenu sur sa décision liée au limogeage de Bruno avant le début de la nouvelle saison de ligue 1. Le président du club s’interroge notamment sur cette décision prise suite aux nombreuses pressions des supporters lyonnais qui exigaient le départ du tacticien français, malgré de bons résultats en ligue 1 et une élimination en ligue des champions, face au FC Barcelone, en huitième de finale la saison passée.

Le départ de Bruno Genesio de l’Olympique de Lyon suscite actuellement de nombreuses interrogations, surtout au regard du bilan catastrophique de son successeur. Suite au départ du tacticien français, des tractations avaient eu lieu en vue de la nomination du nouvel entraineur de l’Olympique de Lyon. Après de nombreuses réflexions et discussions, le brésilien Sylvinho sera sollicité pour assurer la succession de Bruno Genesio. Mais les choses ne sont pas passés comme prévu au niveau des attentes. En championnat, le club se rapprochait en début de saison de la zone de relégation, suite aux mauvais résultats enchainés à domicile comme en déplacement. Face à l’urgence, le brésilien sera limogé et remplacé à son tour par Rudy Garcia, un entraineur dont l’arrivée avait suscité un vif mécontentement chez certains supporters, à cause des propos qu’il avait tenus à l’égard de Lyon, lorsqu’il était encore entraineur de l’OM. Aujourd’hui, Aulas en vient à se demander si le départ de Bruno Genesio était une bonne chose pour le club : «Il y avait un risque. Mais ne courrait-on pas un risque de se retrouver 15e après avoir écouté les supporters ? On leur a donné raison avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets. Parfois, il faut être courageux pour dire aux supporters la vérité…Peut-être que j’ai commis une petite erreur. Est-ce que j’ai bien fait ? J’ai écouté les groupes de supporters. Peut-être que je n’ai pas rendu service à l’institution. Après tout, je suis quelqu’un d’humain. J’ai aussi voulu faire plaisir à Bruno. Moi, je pouvais vivre la situation parce que j’avais plus de bouteille que lui.», a déclaré le président de l’OL dans une interview accordée à la chaine Eurosport.

Garcia tient parfaitement les rênes

Après sa signature, le manager français a dévoilé ses objectifs : «Bien évidemment pendant ces quelques mois, j’ai regardé le foot français et européen, j’ai suivi le parcours de clubs dont l’OL. Il y a une situation difficile. L’OL est 14e à un point du dernier le deuxième est loin, le 3e moins. L’objectif est de gagner le prochain match et enchaîner pour retrouver un rang plus conforme. Il y a eu un bon début en Ligue des Champions avec quatre points en deux matches. L’objectif sera de se qualifier pour les 8es de finale».