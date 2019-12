Ligue des champions : tirage difficile pour les clubs français en huitième

Huitième de finale – Le tirage au sort effectué ace lundi a permis aux 16 équipes encore en lice dans cette compétition de connaître leur adversaire pour le prochain tour qui démarre officiellement au mois de février. Tirage difficile aussi pour le PSG malgré une performance assez rassurante au premier tour. Les hommes de Thomas Tuchel seront face au Borussia pour le second tour de la compétition européenne.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue des champions n’aura pas été clément à l’endroit des clubs français cette année. Qualifiés pour le second tour, le PSG et l’OL attendaient chacun leur adversaire pour le prochain tour de la compétition. Le verdict est tombé ce lundi en début de matinée lors du très attendu tirage au sort des huitièmes de finale de la C1. Pour le PSG, le ticket pour les quarts sera accessible une fois l’obstacle allemand sera écarté au mois de février. Cet obstacle n’est autre que le Borussia Dortmund, ancien club de Thomas de Tuchel, l’actuel manager de Paris. Les choses sérieuses commencent donc pour les parisiens au mois de février, des parisiens qui avaient été éliminés au même stade de la compétition l’année dernière par Manchester United. Si les parisiens jouent leur avenir dans cette compétition dans deux mois, le manager allemand du club pourrait également jouer son avenir avec le PSG lors des huitièmes de finale. Dans l’éventualité d’une élimination des parisiens, le départ de Tuchel pourrait être acté. Lui ne risque pas pour l’instant un limogeage mais joue gros dans cette compétition également. Rudy Garcia pourrait gagner l’estime de plus d’un supporter lyonnais s’il réussissait à franchir les quarts de finale de la ligue des champions. Pour cela, il devra battre d’abord le club de la Juventus de Turin en huitième de finale, une mission qui est loin d’être facile selon Juninho, le directeur sportif de l’OL : «C’est un tirage très difficile, ils sont archi favoris. Ils ont la 2e meilleure défense de Ligue des Champions, ils ont le meilleur buteur avec Ronaldo, ils sont leaders en Italie. C’est une équipe très solide partout, en défense, au milieu et en attaque. Ils sont favoris, mais on n’a pas perdu d’avance, surtout à la maison, on va essayer de faire quelque chose. On a beaucoup d’admiration, de respect pour le projet et le travail de la Juve. C’est un plaisir d’être là, on va essayer de régler nos problèmes d’ici là», explique le directeur sportif du club.

‘‘On n’est pas battu d’avance’’

«Pour passer, sur deux matches comme ça, il faut sortir les matches parfaits, que ton gardien soit performant, ta défense aussi, il faut jouer tous les contres à fond. Est-ce qu’on sera capable de sortir le match parfait ? On ne sait jamais. Ils sont meilleurs, c’est sûr. Mais on n’est pas battu d’avance. Il faudra bien serrer le bloc, les lignes, faire durer le match et être réaliste sur nos attaques», explique l’ancien joueur brésilien après les résultats du tirage.