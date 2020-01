Tina Glamour fait des révélations sur le décès de DJ Arafat

Décès de DJ Arafat – Logbo Valentine, mère de l’artiste ivoirien connu à l’Etat civil comme Ange Didier Houon, est récemment revenue sur la disparition de son fils, lors d’un passage à l’émission rien à cacher sur Radio Nostalgie. La mère du Yorobo a particulièrement évoqué la fameuse affaire de dons de 28 millions de Franc Cfa qu’elle aurait reçu pendant les obsèques de son fils, notamment lorsque Samuel Eto’o, le footballeur international camerounais, s’est rendu au domicile du défunt pour présenter ses condoléances familiales.

Les révélations de Tina Glamour sur la mort de son fils DJ Arafat donnent froid dans le dos. Dans la soirée du 11 août dernier, lors d’une parade à Moto, le chanteur ivoirien était victime d’un terrible accident de la circulation qui l’a tout de suite conduit aux urgences à la polyclinique de Deux Plateaux. Dans la journée du lundi 12, la chaine nationale annoncera le décès de l’artiste coupé décalé, plongeant ainsi toute la Côte d’Ivoire dans une profonde tristesse. Peu de temps après son enterrement, plusieurs proches de l’artiste, dont le chanteur Debordo Leekunfa, ont brisé le silence sur les circonstances de la disparition du roi de la musique coupé décalé. A en croire les informations de ce dernier, le Yorobo fréquentait certains artistes qui faisaient partie d’un cercle occulte. Aujourd’hui, c’est au tour de la mère du chanteur décédé de faire de graves révélations sur le décès du double Koraman. A en croire les confessions de Tina Glamour, la famille maternelle d’Ange Didier Houon serait impliquée dans le décès du Daishikan, la légende de la musique coupé décalé.

Tina Glamour était il y’a quelques jours, l’invitée de l’émission ‘‘Rien à cacher’’ sur radio Nostalgie. Comme il fallait s’en douter, la mort de son fils était l’un des sujets phares abordés au cours de l’émission sur la station ivoirienne. Logbo Valentine, la mère du Yorobo, a d’abord démenti les bruits de couloir selon lesquels son fils serait impliqué dans un réseau de pratiques occultes, des pratiques qui expliquerait son énorme succès dans la musique coupé décalé durant toutes ses années : «J’ai démandé un jour á mon fils s’il a signé des pactes . Il m’a dit » maman j’ai peur des pactes dèh « . Mon fils est un artiste. Il se démystifiait juste des autres. Arafat a été fétiché. Ce fétiche tire ses origines de ma famille maternelle. C’est le coeur que Dieu que regarde. Mon fils dans ses compositions citait toujours Dieu et le saint-esprit . Arafat aimait Dieu.», a fait savoir la mère de l’artiste ivoirien décédé il y’a quelques mois. Toujours au cours de la même émission, Logbo Valentine est revenu sur la journée de la disparition de son fils, décédé dans un accident de circulation : «4 heures avant la mort de mon fils, j’étais à la maison, j’ai eu des palpitations. J’ai dit Seigneur, parmi mes enfants qui va mourir ? J’ai commencé à avoir froid, je suis allé me coucher, et je vois dans mon rêve un nuage et Ange Didier qui me dit : Maman je te demande pardon, c’est pas de ma faute; Je lui ai dit mais Ange y’a longtemps je t’ai pardonné mais pourquoi je ne vois pas ton visage», a confié la mère du Daishikan.

La famille maternelle de Yorobo accusée

«Marc Zopo je le connais pas, c’est un usurpateur. Il a volé le certificat de décès d’Arafat pour aller au Burida, à Universal, ils lui ont répondu qu’ils ne le connaissent pas. Pendant les funérailles, Molare m’a appelé pour me dire que y’a Eto’o qui doit venir me saluer, donc d’être là parce qu’il va donner mon yako, et qu’ils ne vont pas donner à Carmen, c’est à moi qu’ils vont donner. Dans les dons, j’ai été dupé de 28 millions par ma famille maternel. La seule personne honnête dans l’organisation des funérailles de mon fils, c’est Kenzo Stephane, que je remercie», a révélé la mère du chanteur ivoirien.