Enseignement supérieur : débat houleux entre Silver Konan et Blé Guirao

Un débat houleux sur l’enseignement supérieur aura lieu d’ici quelques jours entre André Silver Konan et Jean Blé Guirao, vice-président de l’UDPCI, parti membre de l’alliance au pouvoir. Pour l’heure, aucune date n’a été fixé pour ce débat entre les deux personnalités ivoiriennes. A l’origine de cette confrontation d’idée entre les deux hommes, une publication du ministre Albert Mabri Toikeusse, en charge de l’enseignement supérieur. Croyant partager sa joie avec les ivoiriens en publiant une photo de sa fille qui venait de décrocher un diplôme en gouvernance mondiale en Ecosse, le ministre ivoirien s’est attiré les foudres de nombres d’internautes. Le journaliste ivoirien André Silver Konan n’y est pas allé de main morte avec le ministre Albert Mabri Toikeusse. Pour le journaliste ivoirien, le ministre de l’enseignement supérieur refuse de réformer un département dont il a la charge, et ce depuis des années. Le journaliste est allé encore plus loin en invitant un cadre de l’UDPCI dans un débat public sur l’enseignement supérieur. Blé Guirao, vice-président du parti d’Albert Mabri Toikeusse, a répondu par l’affirmative à la requête du journaliste ivoirien.

La date du débat encore inconnue

«Merci d’informer mon ami et frère André Silver Konan que suite à sa publication je suis d’accord pour le débat public avec lui… J’attends qu’il me précise la date; le lieu et les modalités afin que; une fois pour toute, on arrête de tromper les ivoiriens, afin qu’on arrête ainsi les histoires.», a réagi le vice-président du parti dirigé par Albert Mabri Toikeusse. La réaction du journaliste n’a pas tardé : «Cher(e)s tou(te)s. Je suis heureux de vous apprendre que suite à mon appel à un débat public sur « la cuisante incapacité du ministre Mabri à réformer l’Enseignement supérieur en Côte d’Ivoire…Jean Ble Guirao Debadea a marqué son accord pour le débat. Nous vous proposerons dans les moments à venir, un programme détaillé de ce débat qui sera public», indique André Silver Konan.