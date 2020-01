Eunice Zunon répond à Yvidero après ses propos polémiques

Interview d’Yvidero – Si les deux comédiennes ont fini par faire la paix, tout sil y’a des raisons de croire que la hache de guerre n’a pas été totalement enterrée. Dans une récente interview accordée à Trace Fm, la comédienne et productrice ivoirienne indiquait qu’il n y avait aucune raison de la comparer à Eunice Zunon, car celle-ci ne faisait que des vidéos collées dans son show, des propos qui ont visiblement choqué la jeune humoriste ivoirienne, puisqu’elle n’a pas mis du temps à réagir.

Eunice Zunon et Yvidero avaient fait la une des infos people suite à une bagarre qui les auraient opposer dans la commune de Jacqueville. Toutes deux invitées pour le tournage d’une émission culinaire, l’ambiance entre les deux comédiennes ivoiriennes avait pris une autre tournure, poussant la production de l’émission momentanément le tournage. Dans cette bagarre, certains témoignages nous rapportent que tout serait parti d’une simple dispute entre les deux humoristes ivoiriennes, disputes dont Yvidero serait à l’origine. Avant la diffusion de l’émission sur les antennes nationales, Eunice, la plus jeune des deu x comédiennes, présentait ses excuses à son aînée, une initiative que nombre de ses fans ont d’ailleurs apprécié. Mais la paix entre les deux humoristes ivoiriennes pourrait voler en éclat si l’on se fie aux derniers propos tenus par Yvi à l’endroit de la jeune humoriste lors d’une interview sur Trace Fm.

«Eunice et moi ion ne fait pas le même métier. Elle fait des collages vidéos, moi je suis une actrice comédienne, réalisatrice et productrice. On ne peut donc pas nous comparer», révélait Yvidero lors d’une récente interview. Comme il fallait s’y attendre, ces propos ont fait réagir la jeune Eunice Zunon qui pour l’instant, refuse de croire que son ainée ait tenu des propos aussi durs à son encontre, sur une station radio : «Je veux croire que les journalistes lui ont collés ces méchants mots truffés de mauvaise foi ,de haine gratuite et j’en passe… Parce que si j’ai bonne mémoire elle était celle qui « appréciait mon humour et m’encourageait pour mon esprit de créativité qui me démarquait d’elle-même et des autres puisque j’étais la seule à faire ce genre de video ».. De plus ,je crois qu’on a plus de différents depuis mon direct ou j’ai demandé humblement PARDON à tout le monde y compris elle après quoi je l’ai appelé à cause de l’histoire de « LA MORSURE »ce qui devait chacune nous situer sur nos limites. Donc j’invite tous mes GUERRIERS à ne pas croire que ma grande soeur chérie ait dit ça car elle est trop occupée avec ses affaires donc pas la peine de l’insulter ou de l’offenser gratuitement», affirmait la jeune comédienne. Il y’a un peu plus d’un mois une grosse bagarre avait éclaté entre les deux comédiennes à Jacqueville, lors du tournage d’une émission de cuisine. Mais la jeune comédienne s’était empressée de presenter ses excuses à son aînée.

Violente dispute à Jacqueville

«Eunice Zunon est arrivée avec sa sœur qui est maquilleuse sur le plateau de tournage. (Ma source ne place pas encore Yvi dans le décor) Le make Up étant fini, les maquilleuses décident de se maquiller entre elles en attendant le début de l’émission. La maquilleuse principale maquillait la sœur d’Eunice, quand Yvi l’interpelle brusquement et à haute voix: -Oh la maquilleuse là, on t’appelle pour venir maquiller les vraies stars toi tu es en train de maquiller quoi là-bas?… Eunice monte au créneau et l’injurie à son tour proprement…Et voilà IVi qui bondit sur Eunice pour serrer son cou et pour se défendre Eunice aussi la mords», expliquait une internaute lors de cette dispute. Celle-ci révèle avoir rapporté le témoignage d’une personne présente sur les lieux pendant la bagarre. Les excuse de Zunon ont tout de suite suivi après cet incident à Jacqueville : «je présente mes excuses à yvidero , je veux respecter un code de la vie, qui dit y’a les aînés, y’a les plus petits, et le seigneur a dit qu’il faut respecter ses aînés».