Kylian Mbappé laisse planer le doute sur son avenir au PSG

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est loin d’être déjà clarifié. Pourtant, il y’a quelques mois, le président de Paris révélait sa détermination à conserver le footballeur français pour la saison dans l’effectif parisien : «Est-ce qu’il sera toujours au PSG l’an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100 % mais à 200 % ! Je ne lâcherai pas ce joueur dingue…Il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l’équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n’attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu’il a compris.», a indiqué le président du PSG il y’a quelques mois. A l’occasion de la cérémonie de lancement de sa fondation, Kylian Mbappé est revenu sur son avenir, notamment son éventuel transfert au Real Madrid : «Tout le monde parle de ça. Quand j’étais jeune j’en parlais aussi. Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, c’est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n’est pas bon pour le PSG. Je suis au PSG actuellement et je suis à 100 % avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler de mon avenir.», a souligné l’international français. Kylian Mbappé relance la polémique cependant pour la fin de la saison : «Je pense au club, car le club m’a aidé. Je suis arrivé ici à 18 ans. J’étais un talent mais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et la sélection nationale. Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais pour le moment, je suis concentré sur mon jeu», a fait remarquer.

Plus de responsabilités

«C’est le seul trophée qui me manquait. Je suis vraiment très heureux. Je veux le dédicacer au président, je sais qu’il a eu une tragédie cette année. Je veux remercier l’ensemble des personnes qui font ce championnat…C’est un moment très important pour moi. J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet», indiquait le footballeur français.