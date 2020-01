Présidentielle en Côte d’Ivoire : nouveau soutien au RHDP pour Gon Coulibaly

Candidature de Gon Coulibaly – Si le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire n’est pas encore connu, deux personnalités phares du parti unifié sont de plus en plus plébiscitées, et même par des cadres de cette formation politique. Considéré comme le candidat idéal du parti unifié en 2020, Ouattara Alassane continue toujours d’entretenir la confusion et le mystère autour de sa candidature. Dans l’éventualité d’un retrait du président sortant, certaines personnalités du parti s’accordent à dire que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly serait le meilleur profil pour défendre les couleurs du parti unifié au prochain scrutin présidentiel.

Le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire pourrait bien être le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En dépit des divergences que suscite son projet de troisième mandat, Ouattara Alassane n’a toujours pas donné une réponse précise concernant sa participation au scrutin présidentiel de 2020 prévu pour le mois d’octobre. Si le chef du gouvernement peut se vanter du bilan de son équipe actuelle, sa capacité à diriger le pays en 2020 en qualité de candidat du parti unifié est souvent déplorée par certains opposants. Toutefois, le concerné reste encore discret si ses ambitions présidentielles au sein de la coalition au pouvoir. Mais déjà, quelques voix s’élèvent pour proposer l’ancien secrétaire général de la présidence comme candidat du Rhdp à la prochaine présidentielle ivoirienne. Parmi les premiers soutiens d’Amadou Gon Coulibaly, le député Alpha Yaya Touré, ancien collaborateur et proche de Guillaume Soro, mais plus récemment l’élu ivoirien Charles Gnaoré qui a clairement plaidé pour une candidature de Gon, dans l’éventualité d’un retrait du président ivoirien cette année.

«C’est très clair. Je peux me représenter si je le souhaite. C’est une nouvelle Constitution qui a touché non seulement à l’exécutif, avec un poste de vice-président, qui a touché au législatif avec la création d’un Sénat, qui a touché au judiciaire, avec la création de nombreuses cours plutôt que des chambres. C’est une toute nouvelle Constitution. Et tous les avis juridiques que j’ai consultés me confirment que si je veux être candidat en 2020, je peux l’être… mais vous savez en réalité je donnerai ma réponse en 2020. Il y a beaucoup d’hypothèses que vous imaginez, mais il y a une recomposition politique qui se déroule en Côte d’Ivoire.», confiait le président ivoirien dans une interview exclusive accordée à nos confrères de RFI. En attendant de connaître la réponse du président ivoirien sur la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire, certains cadres du parti unifié battent déjà campagne pour son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Débarqué de la présidence il y’a trois ans pour prendre les rênes du gouvernement, le natif de la ville de Korhogo vient de recevoir le soutien de Charles Gnaoré pour son investiture en 2020 en tant que candidat du parti unifié, si Ouattara Alassane se retirait de la course au scrutin : «Alors même que le Père ADO ne s’est pas encore prononcé sur son avenir politique , eux ont déjà trouvé son successeur . C’est de bonne guerre et en vérité , pour moi , cela est juste . Si en octobre 2020 le Père ADO n’est pas sur la ligne de départ , le meilleur sprinter qui s’offre au RHDP s’appelle Amadou GON COULIBALY.», fait savoir l’élu ivoirien ce mercredi.

Gon Coulibaly en bonne santé

«Homme de l’ombre, respectueux de la hiérarchie et fidèle au Père ADO , le Lion , au contraire du fils bien aimé mais infidèle , ne fait rien et ne fera rien pour contrarier son maître ADO . L’important pour lui étant de réussir sa mission à lui assigné par le Père , son guide . Sinon, tous connaissons le rugissement du Lion . Surtout ne venez pas me parler de son état de santé . Rassurez-vous , Il se porte beaucoup mieux que certains , plus jeunes et des vieillards , qui veulent être Président de la République.», rapporte Charles Gnaoré.