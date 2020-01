Mort de Kobe Bryant : Oneil et James effondrés

Disparition de Kobe Bryant – Dans les heures qui ont suivi l’annonce du décès de la star de la NBA, certains avaient encore du mal à croire cette triste nouvelle qui a endeuillé l’univers du basket mais le monde du sport en général, car le basketteur américain comptait parmi les célébrités du sport qui pouvaient se vanter d’avoir une réputation à l’échelle mondiale. Mais l’ancienne vedette des Lakers de Los Angeles nous a véritablement quitté dans un regrettable crash d’avion survenu dans la journée du dimanche. Sur les dizaines d’hommages rendus au basketteur américain, ceux se Shaquille Oneil et Lebron James restent de loin les plus émouvants.

La mort de Kobe Bryant dans un crash d’hélicoptère a été un électrochoc pour l’univers tout entier de la NBA. Dans la journée du dimanche, l’ancienne vedette des Lakers perdait la vie dans un crash de l’hélicoptère qui le transportait. Cette tragédie qui s’est abattu sur l’univers de la NBA a été particulièrement douloureuse, puisque le basketteur américain a également perdu sa fille dans ce crash survenu dans la journée du dimanche dernier. En dehors du basket, plusieurs stars du football ont rendu hommage à l’ancienne star de la NBA. Auteur d’un doublé en ligue 1 il y’a quelques jours, le footballeur brésilien Neymar a rendu un hommage sur le terrain à l’ancienne gloire du basket en formant le chiffre 24 en face d’une caméra, le 24 qui reste le numéro que portait Kobe Bryant pendant ses heures de gloire dans cette discipline sportive. Shaquille Oneil qui a été un coéquipier du basketteur décédé, a été particulièrement dévasté par cette tragédie. Sur un plateau télé, l’ancien pivot a même fondu en larmes pendant qu’il rendait un hommage à l’ancien MVP.

«Je n’avais pas ressenti de douleur aussi forte depuis très longtemps. J’ai espéré qu’un imbécile avait inventé ça. Je ne voulais pas y croire. Et quand ça s’est confirmé, mon esprit a quitté mon corps. J’aurais aimé pouvoir dire un dernier mot à tous ceux que j’ai perdu. Parce qu’une fois que tu es parti, tu ne reviens plus et on ne devrait jamais tenir pour acquise la présence ces gens. Kobe et moi, nos noms seront attachés à jamais pour ce que l’on a fait ensemble. Les gens me posent toujours des questions sur notre relation. Je leur dis simplement que c’est comme avec Charles (Barkley). Nous sommes deux personnes avec des caractères forts qui fonctionnent de cette manière, disent certaines choses et ne perdent jamais le respect l’un pour l’autre. Quand il a fallu être sur le terrain et gagner, on l’a fait», révélait Shaquille Oneil suite à la disparition de Kobe Bryant, décédé dans un crash d’hélicoptère. La fille du basketteur qui était également à bord de l’appareil, est également décédée suite au crash survenu dimanche. Selon les informations dont nous disposons, le basketteur décédé devrait faire son entrée au Hall Of Fame, un hommage grandiose qui interviendra malheureusement dans des circonstances douloureuses : «Le fait que l’on ne pourra pas plaisanter lors de son entrée au Hall of Fame, qu’il ne pourra pas me dire ‘Haha, j’ai cinq bagues et tu en as quatre’, qu’on ne pourra plus se dire que si on était restés ensemble on aurait pu en gagner 10… Tout ça, ce sont des choses perdues.», a poursuivi l’ancien coéquipier de Kobe Bryant chez les Lakers. Actuellement considérée comme la vedette des Lakers, Lebron James a également rendu un vibrant hommage au basketteur décédé dimanche.

Le King James dévasté par la mort de Kobe

«Je ne suis pas prêt mais je me lance. Je suis assis en essayant d’écrire quelque chose pour ce post, mais à chaque fois que j’essaye, je commence à pleurer un nouvelle fois, juste en pensant à toi, ma nièce Gigi, et l’amitié, le lien, la fraternité que nous avions. J’ai vraiment entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philadelphie pour retourner à LA…! J’ai le coeur brisé, je suis dévasté mon frère», lance Lebron James.