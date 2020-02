FC Barcelone : les joueurs du Barça réagissent aux propos d’Abidal

Crise au Barça – Malgré le départ de Valverde, le club catalan n’a toujours pas vu le bout du tunnel. En coupe du roi, le club catalan a perdu son derby face à l’Atletic Bilbao jeudi soir. Après Lionel Messi, Gerard Piqué et le footballeur Jordi Alba ont réagi à la polémique suscitée par les propos d’Eric Abidal lors d’une interview accordée au média Sport. L’ancien joueur français, directeur sportif du Barça depuis quelques années, avait dénoncé le manque d’engagements de certains joueurs sous Valverde. Cette sortie de l’ancien joueur barcelonais avait fait réagir le capitaine du FC Barcelone. Après la défaite du club catalan jeudi soir, Piqué et Alba ont apporté la réplique au directeur sportif du club.

Au FC Barcelone, les joueurs continuent de réagir aux propos tenus par Eric Abidal il y’a quelques jours. Le directeur sportif pointait du doigt la responsabilité de certains footballeurs barcelonais dans le limogeage de Valverde le mois dernier. Mais l’ancien footballeur français s’est gardé de citer des noms, une situation que le capitaine des blaugranas a vivement déploré. Après la réaction à chaud de Lionel Messi, Gerard Piqué, le défenseur catalan, s’est lui aussi exprimé sur la polémique qui fait rage depuis quelques jours dans les vestiaires barcelonaises. Malgré la polémique, la direction du club a décidé de maintenir le directeur sportif du club catalan.

«Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies», révélait l’international argentin Lionel Messi il y’a quelques jours. Cette sortie de l’attaquant barcelonais fait suite aux propos tenus par Eric Abidal qui estimait que certains joueurs étaient à l’origine du départ de Valverde le mois dernier : «Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup», indiquait le directeur sportif du FC Barcelone dans une récente interview. Le footballeur argentin n’est pas le seul catalan à avoir réagi aux propos du directeur sportif du club. A l’issue de la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atletic Bilbao, le défenseur espagnol Gerard Piqué s’est exprimé sur la polémique suscitée par la sortie du directeur sportif des blaugranas. Autre joueur catalan à avoir réagi aux propos d’Abidal, le latéral espagnol Jordi Alba.

Réponse à Abidal

Contrairement au directeur sportif qui annonce quelques dissensions au sein de l’effectif catalan, Gerard Piqué estime que le club reste uni : «Ce n’est pas le moment de laver son linge sale en public. Il y a une union maximale au sein du vestiaire. L’élimination est un coup dur, mais nous nous sommes dit dans le vestiaire que nous avons fait un pas en avant et que nous avons bien joué malgré tout ce qui s’est dit autour de nous. Chacun de nous sait ce qu’il a bien fait et ce qu’il n’a pas bien fait. À partir de là, il faut continuer à travailler. Nous jeter des choses à la figure n’aide pas. Nous les joueurs, nous avons les moyens de continuer à gagner. Chaque jour on voit un peu plus sur le terrain les idées de Setién. On est tous uni, je vous l’assure», a fait savoir le défenseur central des blaugranas. Le latéral barcelonais Jordi Alba s’est lui aussi exprimé sur cette crise entre la direction sportive et les joueurs : «Chacun a son opinion. Ceux qui font face, ce sont les joueurs et l’entraîneur. On nous envoie déjà suffisamment de m… depuis l’extérieur, donc ça ne sert à rien qu’on fasse la même chose entre nous. C’est la ligne de conduite à suivre. Nous avons démontré que nous sommes une équipe».