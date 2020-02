Barracuda agence tous risques

Agence Tous Risques – Après le succès de la série télé dans les années 80, la carrière de Mister T a connu des années moins glorieuses. Si l’acteur américain s’était également fait une renommée dans le milieu du catch, l’acteur a été contraint de s’éloigner des caméras, après qu’un cancer lui a été diagnostiqué. Après avoir vaincu sa maladie, Mister T tentera un retour sur les écrans, mais sans trop grand succès. Il sera présent dans une émission de cuisine avant de se retirer définitivement du milieu du 7e art. De confession chrétienne, l’acteur n’a pas manqué de réagir à l’adaptation de la série qui l’a révélé au grand public en film dans les années 2010. Mister T avait même annoncé son intention de porter plainte pour usurpation de son identité.

Barracuda, alias Mister T fait indiscutablement partie des acteurs qui ont marqué la série américaine Agence Tous Risques produite dans les années 80. Après cinq belles saisons, la série culte qui avait fait quasiment le tour du monde a été soudainement arrêtée, des raisons financières étant mises en avant pour justifier l’arrêt de cette série. Il y’a de cela quelques années, les amoureux du 7e art ont redécouvert Barracuda dans le tout nouveau ‘‘Agence Tous Risques’’. Mais il n’était guère question d’une sixième saison dans cette série diffusée pour la première fois en 1983 aux Etats-Unis et un an plus tard en France. Mister T, l’un des personnages préférés de la série, refait surface dans cette nouvelle version. Mais le rôle sera de Barracus sera confié à un autre acteur américain noir, le dénommé Quinton Jackson alias Rampage. Incarnant physiquement le Barracus des années 80 par sa force et surtout la célèbre coiffure, l’acteur américain de 41 ans s’est forgé aussi une réputation dans l’univers du MMA. Mister T et Rampage ont été liés par un même destin il y’a quelques années, lors du grand retour de la série culte des années 80 en film il y’a de cela une décennie.

Bien avant la sortie du film Agence Tous Risques en 2010, le réalisateur Joe Carnahan mettait un point d’honneur à la différencier de la série culte des années 1980 : «Même si j’aime la série, c’était léger en matière d’enjeux dramatiques. On peut reprendre l’histoire et la transposer à notre époque avec plus de succès. On ne fait pas un hommage à l’Agence tous risques. Nous reprenons l’histoire de base de quatre gars accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis (…) et c’est tout. Voilà le point de départ… Il y a 25 ans, Looping apparaissait peut-être comme un dingue auprès du public. Aujourd’hui, ça ne tient plus. De nos jours, ce sont Steve-O et les gars de Jackass les tarés qui font des strings avec des ailes de poulets et vont narguer un alligator. Il y a des concepts qu’il faut réévaluer selon l’air du temps.», confiait le réalisateur du film il y’a quelques années. Dans cette réadaptation, certains se demandaient quel acteur serait choisi pour incarner avec brio le très célèbre Barracuda de l’Agence Tous Risques. La production a décidé de solliciter pour ce rôle l’acteur américain Quinton Jackson connu sous le pseudo de Rampage par certains. L’acteur qui incarne le tout nouveau Barracuda, également star du MMA, était sur le point de décrocher un rôle avec le studio Marvel : «C’est un peu dingue, mais en fait j’ai rencontré des gens de chez Marvel il y a longtemps pour parler de ça… Je ne sais pas trop si j’ai le droit de le dire».

Ce que devient Mister T

Le tout premier Barracuda de la série Agence Tous Risques s’est depuis quelques années retiré des écrans. L’ancien catcheur consacre aujourd’hui une grande partie de sa vie à sa foi religieuse : «En tant que chrétien, quand je voyais d’autres personnes perdre leur vie et perdre leurs terres et leurs biens…», confiait-il y’a quelques années. Mécontent de l’adaptation de son personnage dans le film sorti en 2010, il avait décidé de porter plainte.