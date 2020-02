Alpha Touré répond à Guikahué sur la gratuité des CNI au Nord

Enrôlement gratuit CNI – Il y’a quelques jours, le secrétaire exécutif du PDCI RDA faisait de troublantes révélations sur l’opération d’enrôlement pour les nouvelles CNI au Nord. Selon Maurice Kacou Guikahué, un cadre RHDP issu du Nord aurait appelé les militants de sa région à se faire inscrire sur des listes, afin de bénéficier gratuitement de la nouvelle carte nationale d’identité, sans avoir à payer les frais de timbre fixés à cinq milles francs par l’Etat de Côte d’Ivoire. Député de la circonscription de Gbon, l’élu Alpha Touré Yaya s’est chargé de répondre à Guikahué.

Alpha Touré Yaya n’a pas mis du temps à répondre à Maurice Kacou Guikahue concernant la distribution gratuite des CNI aux gens du Nord. Selon l’ancien ministre de la santé, un dignitaire du parti au pouvoir aurait récemment invité les populations de sa région à se faire inscrire en masse sur une liste afin qu’ils soient exemptés des frais de timbre pour la nouvelle carte d’identité, puisqu’ils seront intégralement payés par l’élu en question. Pour le secrétaire exécutif en chef du parti démocratique de Côte d’Ivoire, il s’agit clairement d’une discrimination entre les ivoiriens du nord et ceux du sud, puisque les premiers auront gratuitement la nouvelle carte nationale d’identité, tandis que les seconds devront débourser la somme de 5 000 francs avant d’avoir la CNI. En réponse aux propos de Maurice Kacou Guikahue, le député de Gbon a d’abord rappelé que les cartes d’identités ont toujours été payantes en Côte d’Ivoire, précisant au passage que l’enrôlement gratuit de 2009 était seulement une situation exceptionnelle.

«Que ne ferait pas l’opposition pour justifier la gratuité de la CNI qu’elle réclame urbi et orbi depuis de longs mois. Oubliant que ce n’est pas avec le RHDP que cette pièce a commencé à être payante. C’est une pratique aussi vieille que la Côte d’Ivoire. Ce n’est en tout cas pas l’épisode du défunt régime de la refondation qui fera dire le contraire. On sait pourquoi et comment la CNI a été offerte gracieusement aux Ivoiriens en 2009. Il fallait sortir de l’État d’exception dans lequel nous étions du fait de la longue crise doublée de la mauvaise foi de l’ancien président Laurent Gbagbo qui cherchait maints prétextes pour ne pas organiser le scrutin présidentiel qui devait se tenir en 2005 et qui était ajourné sine die par le Woody de Mama. C’est ainsi que l’Union européenne est intervenue pour subventionner la CNI afin de permettre l’organisation du scrutin. On connaît la suite. Sinon, depuis Houphouet jusqu’à Guéi, en passant par Bédié, la CNI a toujours été payante.», a rappelé le député Touré Alpha Yaya, peu de temps après la conférence de presse de Maurice Kacou Guikahué sur l’opération d’enrôlement pour les nouvelles CNI en Côte d’Ivoire. Selon le numéro du PDCI RDA, un dignitaire du RHDP avait lancé une opération d’enrôlement gratuite pour les nouvelles cartes, une gratuité qui ne concernait que les ivoiriens vivants au nord du pays. Pour le député de Gbon, l’ancien ministre de la santé verse dans la désinformation en tenant de telles affirmations.

Aucun enrôlement gratuit au nord

«Quant à l’accusation de Guikahué qui reproche au pouvoir de donner gratuitement la CNI a ses militants au Nord, alors qu’il demande aux populations du Sud de la payer, c’est le type de propos qu’il faut condamner parce qu’ils sont irresponsables. Faut-il rappeler que l’accusation du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA est née d’une désinformation ? En effet, elle vient d’un article du journal de propagande du vieux parti Le Nouveau Reveil qui a pris prétexte d’un communiqué du député RHDP de Dikodougou, l’honorable Soro Tiohona, pour faire croire que » le RHDP délivre des CNI à ses militants à Dikodougou, une ville du nord ». Or, il s’agissait plutôt d’un communiqué qui invitait les militants à se faire identifier. Rien de plus», a indiqué l’élu de la circonscription de Gbon dans en réponse à Maurice Kacou Guikahué.