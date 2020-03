Covid-19 : les mesures ‘‘commandos’’ de Doumbia Major

Epidémie de Coronavirus – Le président ivoirien s’est adressé à la nation dans la soirée de ce lundi, dans une actualité dominée par le Covid-19. La Côte d’Ivoire fait malheureusement partie de la quarantaine de pays sur le continent africain touchés par cette épidémie qui a déjà fait plus de 12 000 morts à l’échelle mondiale.

La lutte contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire devient de plus en plus prioritaire pour le gouvernement. Après une série de mesures préventives annoncées, le président ivoirien s’est adressé ce soir à la nation, un discours qui a été suivi par de nouvelles annonces dans la lutte contre l’épidémie de Coronavirus en Côte d’Ivoire. A ce jour, on dénombre 25 cas sur le territoire national. Si ce chiffre reste alarmant, il convient de préciser aussi que trois cas de guérison ont été rapportés par le ministère de la santé. Pour éviter tout risque de propagation de la pandémie, la capitale économique ivoirienne a été placée en confinement partiel, confinement partiel qui se matérialisera par une interdiction de sortir d’Abidjan sans autorisation. Après avoir salué la batterie de mesures prises par le gouvernement, Doumbia Major a plaidé pour des mesures plus drastiques dans cette lutte contre le Coronavirus en Côte d’Ivoire. Là où le gouvernement annonce une régulation du transport en commun, avec une diminution du nombre de passagers, le président du congrès panafricain et pour le renouveau souhaite l’arrêt total des transports en public dans la capitale économique ivoirienne. Concernant la mise en quarantaine ratée à l’INJS, Doumbia Major appelle à traquer les individus concernés et leurs contacts, afin de les placer en isolement en leur assurant nourriture et traitement.

«Il faut arrêter la circulation des transports en commun, maintenant, puisque de toutes les façons c’est à ça que nous arriverons, de sorte à limiter la propagation du virus. Moins les gens se déplacent, moins le virus se propage rapidement. Il faut reduire, voire arrêter les mouvements des populations d’Abidjan vers l’intérieur du pays, pour éviter la propagation du virus dans d’autres villes et les villages. Il ne faut pas attendre d’avoir 100 cas pour le faire. Il faut mettre en place le confinement strict pendant 30 jours, avec interdiction stricte d’être en contact avec d’autres personnes, pour toutes personnes à risque. Dans ce cadre, Il faut retrouver tous ceux qui ont effectué un voyage récemment dans des pays à risque, pour les mettre en quarantaine, eux et leur famille, ainsi que les personnes avec lesquelles les membres de leur famille ont été en contact. Ces personnes et les membres de leurs familles ne doivent pas sortir de leur domicile pendant toute la période de confinement et des éléments de l’armée nationale doivent être postés devant leur domicile durant toute la période de la quarantaine.», a déclaré Doumbia Major, le président du congrès panafricain pour le renouveau. Selon le président du congrès panafricain pour le renouveau, seules des mesures radicales sont nécessaires pour en venir à bout de cette épidémie du Coronavirus qui a complètement décimé l’Italie. Le pays compte à ce jour plus de 6000 décès du Covid-19, malgré un confinement total décrété par le gouvernement. Pour éviter que la situation dégénère comme en Italie, Doumbia Major a donc suggéré la prise de mesures drastiques pendant la situation est encore contrôlable. En Côte d’Ivoire on recense 25 cas de Covid 19 à ce jour.

Réquisitionner d’autres lieux pour les quarantaines

«Il faut réquisitionner les hôtels et écoles pour en faire des lieux de mise en quarantaine pour tous les cas mineurs. Tous les citoyens en quarantaine doivent être nourris et soignés gratuitement par l’etat et pris en charge par une équipe de soins composée de professionnels qui respectent les règles d’hygiène de protection air : masque, gants et surblouse obligatoire. On ne rentre pas chez soi avec des chaussures ou vêtements de l’hôpital, quand on est soignant.», souligne le président du congrès panafricain pour le renouveau.