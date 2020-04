Coronavirus Abidjan : 300 interpellations pour non-respect des mesures d’isolement

Confinement d’Abidjan – L’une des mesures importantes prises par l’exécutif pour freiner la propagation du virus en Côte d’Ivoire a été l’isolement d’Abidjan. En revanche des attestations de sortie sont délivrées aux personnes dans le besoin, des attestations téléchargeables en ligne. Mais cette mesure d’isolement de la capitale économique ivoirienne n’est pas toujours respectée par les riverains.

Abidjan reste l’épicentre du coronavirus en Côte d’Ivoire avec plus de 90% des cas confirmés, selon les autorités sanitaires. Pour freiner l’avancée de l’épidémie et empêcher sa propagation aux autres villes de l’intérieur du pays, le gouvernement ivoirien a pris la décision d’isoler la capitale économique ivoirienne des autres villes du pays. Cette mesure entrée en vigueur le mois dernier, n’a visiblement pas été respectée par tous. Empruntant des voies clandestines, près de 300 personnes, hommes et femmes, ont tenté de fuir le confinement de la capitale économique ivoirienne. grâce à la vigilance de la gendarmerie, les individus en question ont été interpellés au poste à péage d’Attinguié. En contournant le poste à péage en question par des voies clandestines, ces individus étaient récupérés un peu plus loin par des taxi-brousses et car de transport pour les conduire à leur destination. C’est donc tout un réseau qui a été démantelé par la gendarmerie nationale, puisque des engins de transport qui servaient à violer cette mesure de confinement ont été saisis par les forces de l’ordre.

L’une des difficultés dans la lutte contre le Coronavirus en Côte d’Ivoire, reste le manque discipline de certains ivoiriens, plus particulièrement à Abidjan. Les mesures de distanciation sociale ne sont toujours pas respectées dans certains lieux publics, devant certaines boulangeries, ou même dans certaines grandes surfaces de la place. Pour Doumbia Major, cette indiscipline est l’une des conséquences directes de la propagation à grande vitesse de l’épidémie de coronavirus en Côte d’Ivoire, plus particulièrement à Abidjan : «On ne peut pas compter sur la responsabilité de chacun et espérer le respect spontanée des consignes et mesures, dans un pays où les gens n’ont pas une culture d’autodiscipline et dans un pays où les gens ont des croyances irrationnelles et religieuses qui les amènent à se convaincre qu’ils sont invulnérables. Dans notre pays, nombreux sont les gens qui croient que leurs croyances irrationnelles et leur foi religieuse suffisent pour les protéger du coronavirus. Si on compte sur leur autodiscipline pour se prémunir du COVID 19 et éviter qu’ils ne contaminent d’autres citoyens, sans mesure de coercition, ce sera la catastrophe.», explique le président du CPR. Les images de cette indiscipline des ivoiriens ont récemment fait le tour des réseaux sociaux il y’a quelques jours. Environ 300 personnes ont été interpellés au poste à péage d’Attinguié, pendant qu’elles tentaient de fuir le confinement d’Abidjan sans aucune autorisation officielle : «Du jeudi 9 au samedi 11 avril 2020, 292 personnes, tentant coûte que coûte de sortir d’Abidjan pour regagner des villes de l’intérieur du pays par des voies clandestines, au mépris des mesures barrières prises par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le #covid_19, ont été interceptés par la Gendarmerie Nationale, dans les encablures du poste à péage d’Attinguié. 14 taxis compteurs, 02 minicars (Gbaka), 04 tricycles, 01 taxi brousse, 03 mototaxis et des véhicules civils ont également été saisis.», rapporte les forces de l’ordre dans un communiqué.

La Côte d’Ivoire devenue épicentre de l’épidémie en zone CEDEAO

Un mois après la confirmation du premier cas, la Côte d’Ivoire reste en tête du tableau des états de la CEDEAO où l’on recense le plus de cas confirmés de Covid-19. Ce triste bilan pourrait encore s’alourdir puisque le dernier décompte fait état de 574 cas confirmés et 5 décès : «Ce Dimanche 12 Avril 2020, 41 nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés portant à 574, le nombre total de cas confirmés, 27 nouveaux guéris et 1 décès. Au total, nous enregistrons à ce jour 574 cas confirmés, 85 guéris et 5 décès».