FIF : Alexis Vagba visé par une procédure de destitution

Election à la FIF – Parmi les présidents de clubs de ligue 1, Alexis Vagba avait été l’un des premiers à prendre ouvertement position dans cette élection très tendue à la fédération ivoirienne de football. Cette année se tiendra l’Assemblée Général de la Fif, à l’issue de laquelle le nouveau président de la maison de verre de treichville sera connu. En lice dans ce scrutin Didier Drogba jouit d’une popularité hors norme, mais les dirigeants de clubs ne sont pas tous convaincus de l’efficacité de son programme de campagne.

Alexis Vagba fait l’objet d’une procédure de destitution de son poste de président de l’Africa Sport d’Abidjan. Cette procédure intervient à l’approche de la prochaine assemblée générale de la Fif, la fédération ivoirienne de football. Parmi les dirigeants de clubs de foot, il avait été l’un des premiers à se prononcer sur la candidature de Didier Drogba à la fédération ivoirienne de football. Sans faux-fuyant, le président des verts et rouge a ouvertement déclaré qu’il ne voterait pas pour l’ancien footballeur ivoirien dans cette élection pour le poste de président de la fédération ivoirienne de football. Mieux, le dirigeant de club a dévoilé le nom du candidat qu’il comptait soutenir dans cette élection, candidat qui n’est autre que Sory Diabaté, le dauphin du président sortant Sidi Diallo. Dans une récente interview, le président de l’Africa annonçait qu’il descendrait très bientôt dans l’arène pour battre campagne en faveur de Sory Diabaté, soulignant que les menaces quotidiennes dont il faisait l’objet pour son refus de soutenir Drogba ne changeraient rien à sa décision. Mais il sera visiblement difficile pour le président de soutenir véritablement son candidat avec cette procédure de destitution enclenchée par un groupement de supporters des verts et rouge, un groupement qui à l’évidence, souhaite l’arrivée de l’ancien footballeur à la fif.

Il y’a quelques mois, Alexis Vagba se prononçait sur la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président de l’Africa n’y était pas allé de main morte avec l’ancienne star du football ivoirien : «J’ai appris que Drogba rencontre les responsables de club, mais je n’ai pas eu d’invitation. Je l’ai dit mille fois sur les réseaux. Les gens disent que je ne suis pas responsable et que j’aurais dû aller. Mais je ne suis pas invité. Il faut écrire que le président Vagba dit qu’il n’a pas été invité. (…) Il n’y avait que 3 clubs de première division. Moi, je n’ai pas été invité. Bahi m’a appelé, je lui ai dit que moi, je n’ai pas été invité, je n’y vais pas et que s’il voulait partir y assister, il pouvait le faire. Je ne pense même pas qu’il ait été aussi invité. Je ne veux pas montrer que je suis contre Drogba. Mais moi, vraiment…Drogba ne peut pas inviter l’Africa et il sait pourquoi…Je ne suis pas obligé de le rencontrer…Est-ce qu’il nous a aidé une fois ?…Drogba n’a pas notre soutien», expliquait l’année dernière Alexis Vagba, le président de l’Africa Sport. Selon une information transmise ce jour par le club Oye sur les réseaux sociaux, Vagba ferait l’objet d’une procédure de destitution pour avoir refusé de soutenir Drogba.

Des supporters réclament la tête de Vagba

«Suite à la sortie du Président Alexis Vagba qui a déclaré qu’il battait campagne pour le candidat Sory Diabaté, des collectifs de groupements de supporters avec à leur tête Emile Nemegnan dénoncent cette prise de position non concertée et exigent au nom des textes du clubs et au nom des différents protocoles d’accord de transition, l’organisation d’une AG élective le 31 juillet 2020 prochain pour élire le nouveau Président de l’Africa Sports. Pour ces supporters, cette AG prévue de longue date doit absolument se tenir et ils en appellent à la FIF (facilitatrice des pourparlers et accords de transition) pour le respect de ses engagements.», rapportait le club vert et rouge sur la toile.