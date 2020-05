Présidence Fif : la députée de Bocanda fait des révélations

Scrutin à la Fif – La bataille pour la présidence de l’instance est lancée depuis des mois. Les principaux candidats ont déjà dévoilé leurs programmes pour le foot ivoirien. En lice pour la présidence de l’institution, l’ancienne gloire du ballon rond ivoirien Drogba est incontestablement le candidat le plus populaire dans cette élection pour le poste de président de la fédération ivoirienne de football. Mais sa popularité ne sera pas suffisante pour gagner, puisque ce sont les présidents de clubs qui ont le dernier mot dans cette bataille.

Les révélations de la députée de Bocanda sonnent clairement comme un coup de pouce à l’un des trois candidats en lice pour la présidence de la FIF. Comme il fallait s’y attendre, le choix de N’Zi N’Da Eliane s’est porté sur la personne de Didier Drogba, ancien footballeur ivoirien. C’est en juillet dernier que l’ancien attaquant de Chelsea dévoilait ses ambitions pour le football ivoirien. Après une rencontre avec le premier responsable des sports en Côte d’Ivoire, DD a poursuivi par une rencontre avec les dirigeants de clubs de foot dont certains se sont déjà montrés favorables à son projet pour le foot ivoirien. Sur le plan politique, plusieurs élus ivoiriens ont déjà pris position dans cette élection à la FIF. Les personnalités politiques qui se sont exprimés sur ce scrutin ont dans leur grande majorité décidé de soutenir la candidature de l’ancien footballeur Didier Drogba. Membre de l’opposition, la députée de Bocanda ne dérogera pas à cette règle. L’élu ivoirienne a appelé les décideurs du foot à opter pour le changement à la fédération ivoirienne de football, en confiant les rênes du ballon rond à la légende des blues DD.

«Si L’ONU a eu confiance en notre légende Didier Drogba, pourquoi pas nous? Il faut le reconnaître, Didier Drogba est l’un des meilleurs ambassadeurs que la Côte D’ivoire a connu, il fait parler de la Côte D’ivoire à travers le monde entier. En Occident il y a des services dans lesquels pour être bien traité il suffit juste de dire <<je viens du pays de Didier Drogba >>,telle une clef le nom de Didier Drogba ouvre des portes au-delà de nos frontières. Il faut le reconnaître sa belle réputation le précède. Aujourd’hui nous savons à quel niveau se trouve notre football national et il faut un professionnel qui a eu un parcours exceptionnel et qui a joué sur plusieurs continents avec un cahier d’adresse bien chargé. Didier Drogba pourra non seulement rehausser le niveau du football ivoirien et surtout il participera à trouver des clubs à nos jeunes joueurs talentueux. Didier Drogba est un homme très responsable très sérieux et avec beaucoup de caractères dignes de l’homme d’affaires qu’il est. Il faut connaître l’homme avant de le juger.», a indiqué la députée de Bocanda. Comme de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes, l’élue ivoirienne suit avec attention le déroulement de l’élection à la présidence de la fédération ivoirienne de football. Si les ivoiriens sont unanimes pour dire que DD reste le meilleur candidat à la succession de Sidi Diallo, la décision finale reviendra aux présidents de clubs invités à désigner le futur locataire de la maison de verre de Treichville.

Voter Didier Drogba

«J’appelle toutes les personnes qui ont la qualité d’électeur à voter pour Didier Drogba pour un meilleur avenir du football ivoirien. Que tous les présidents des clubs soutiennent la candidature de Didier La Légende pour un meilleur avenir pour nos clubs et pour nos footballeurs…Didier Drogba est une chance pour le football ivoirien alors que ceux qui n’ont pas encore décidés de porter DIDIER DROGBA à la tête de la FIF revoient leurs positions car c’est toute la Côte D’ivoire qui en bénéficiera.Tout comme on a connu le miracle ivoirien avec le Président Félix Houphouet Boigny, laissons DD faire des miracles avec la Fédération Ivoirienne de Football.», a souligné l’élu ivoirienne. Avant elle, Doumbia Major, Gnamien Konan et Charles Gnaoré ont annoncé leur soutien à l’ancien footballeur.