Mohamed Lamine Diaby rêve d’un retour en Ligue 1

Avenir de Mohamed Diaby – Après avoir démarré timidement sa carrière professionnelle en France, le jeune milieu de terrain français a tenté un passage en Angleterre mais sans succès. Il décide donc de poser ses valises au Portugal où il rejoint le club de Paços de Ferreira. Après avoir fait ses preuves en équipe de réserve, le milieu de terrain de 23 ans rejoint l’équipe A de son club om il réalise une carrière exceptionnelle, même si la saison semble être compliquée cette année. Interrogé par Footmercato, le milieu de terrain français n’exclut pas un retour dans le championnat français.

Pour ceux qui l’ignorent, Mohamed Lamine Diaby est le jeune frère de l’ex-international français Abou Diaby qui a passé une bonne partie de sa carrière dans le club d’Arsenal. Avec la multiplication des blessures sur le terrain, le footballeur français a eu du mal à s’imposer en équipe de France, malgré le fou talent de footballeur qu’on lui connaissait. Son jeune frère Mohamed Lamine, âgé de 23 ans, essaie d’embrasser la même carrière de footballeur professionnel. Après avoir fait ses grands débuts en France, il décide d’explorer de nouveaux horizons dans sa carrière. En signant en Angleterre, le jeune joueur de 23 ans espérait donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Mais l’aventure anglaise se soldera par un échec. Loin de s’avouer pour autant vaincu, Mohamed Diaby Lamine signe avec le club de Paços de Ferreira. Si son équipe est en mauvaise posture dans le championnat portugais, le milieu de terrain de 23 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs, y compris en France. Dans une interview exclusive accordée à Footmercato, le milieu de terrain français de 23 ans a évoqué son avenir, ses projets à venir. Si pour l’instant le joueur évite d’aborder son avenir en sélection français, le milieu français espère retrouver le championnat de Ligue 1.

A 16 ans, Mohamed Lamine Diaby pensait se faire une place dans le championnat anglais, après des débuts timides en France. Mais l’aventure avec Barnet se soldera par un échec. De retour en France, le jeune milieu de terrain rebondira au Portugal : «Je suis revenu en France et l’opportunité au Portugal s’est présentée. Mon agent m’a trouvé un essai ici, ça s’est bien passé et je suis resté… Ça a été très vite, j’ai fait un essai en réserve, ça s’est bien passé. Je m’étais fracturé le pied quelques semaines après mon arrivée, j’ai été absent plusieurs mois mais ça m’a donné faim. J’ai beaucoup travaillé pour revenir fort à la fin de cette saison-là et tout s’est bien passé, j’avais joué beaucoup de matches. La saison suivante, en 2018/19, je suis monté avec les pros. J’ai beaucoup joué, ça s’est bien passé, on a été champion et on est monté. Ça a été très vite… Ça se passe bien pour moi. Ce qui m’importe, c’est de me donner au maximum pour aider l’équipe, progresser et apprendre. Je me donne toujours à fond. Moi, je travaille, je me concentre, je pense à l’équipe et j’essaie d’être le plus performant possible», a confié le milieu de terrain français dans son entretien accordé à Footmercato. Parmi les priorités du joueur, revenir en France et se faire remarquer en ligue 1.

Un retour en L1

«Je ne calcule pas trop pour le moment. Ça parle, donc ça vient un peu à mes oreilles, mais je me concentre sur mon boulot. J’ai un agent, une famille et des proches pour gérer tout ça. Je suis concentré sur la fin de la saison et les 10 matches qui nous restent à jouer… J’ai un plan de carrière. Tout dépendra des projets et des clubs qui se proposeront à moi. La L1, bien sûr que ça me plairait. C’est un bon championnat et la France, c’est mon pays ! Ici, aussi, il y a des projets qui peuvent m’intéresser. On verra, je suis surtout concentré sur la fin de la saison», a révélé Mohamed Diaby Lamine.