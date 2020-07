RHDP : Bictogo minimise les départs de Duncan, Tanoh et Mabri

Parti unifié RHDP – Si le parti présidentiel a accueilli de nouveaux adhérents dans ses rangs ces dernières années, le RHDP a connu dans le même temps de nombreuses défections et non des moindres. Ces défections interviennent à quelques mois de la tenue de la présidentielle d’octobre 2020 sont pour certains membres de l’opposition, des signes avant-coureurs de la chute du parti présidentiel dans quelques mois. Président du directoire exécutif du parti unifié, Adama Bictogo reste lui convaincu que ses départs n’auront aucune incidence sur l’électorat du parti unifié aux prochaines élections.

Mécontent du choix d’Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, Albert Mabri Toikeusse a pris ses distances avec le gouvernement ivoirien. Bien avant son départ, Marcel Amon Tanoh, l’un des poids lourds du régime Ouattara, annonçait sa démission du gouvernement, sans pour autant annoncer son départ du RHDP. La démission du vice-président Daniel Kablan Duncan a quelques mois du premier tour de la présidentielle, a tout naturellement alimenté les débats sur une éventuelle implosion du parti unifié RHDP. Mais le directeur exécutif Adama Bictogo s’est voulu rassurant lors d’un passage sur les antennes de TV5 Monde. Pour l’ancien ministre, le parti unifié est encore loin de l’implosion tant annoncée par certains opposants. Adama Bictogo va même jusqu’à minimiser les départs de Tanoh, Mabri et Duncan. S’il les considère comme des personnalités importantes sur le plan institutionnel, le directeur exécutif estime aussi que leur départ n’aura pas d’incidence sur l’électorat du RHDP.

«Le parti n’a pas connu de division. Il y a eu quelques singularités. Quelques départs de personnalités qui, en réalité, n’influencent pas le RHDP. (…) Concernant Amon Tanoh, Daniel Kablan Duncan et Marcel Amon Tanoh, sont certes des hommes de valeur mais qui, à la vérité, ne représentent pas grand chose politiquement. (…)Ce sont certes des personnalités au plan institutionnel mais ils n’avaient aucune influence politique. Leurs départs n’ont donc créé aucune saignée, et donc n’ont aucunement remis en cause les fondamentaux du RHDP (…) Mabri Toikeusse est lui un élu, oui mais qui a toujours été un élu qui représente 1% de l’électorat. Les départs enregistrés de ces cadres du RHDP, ne veulent pas dire qu’il existe une quelconque crise au sein de la famille des houphouëtistes. (…) Il n’y avait que des gens avec des ambitions et qui n’ont pas accepté que le choix de la majorité soit porté sur la personne d’Amadou Gon Coulibaly. Ils avaient des agendas cachés (…) Ils ont donc décidé de s’en aller parce qu’à la vérité, ils n’avaient aucune assise dans le parti. Et le seul choix qui leur restait, devant leur incapacité à s’exprimer, c’était de s’en aller», a fait savoir le président du directoire exécutif du RHDP. A quelques mois de la tenue du premier tour, le parti présidentiel fait face au départ de plusieurs cadres et non des moindres. Pour l’ancien ministre ivoirien, la victoire du parti unifié à la présidentiel d’octobre 2020 ne fait aucun doute, malgré le décès du candidat naturel désigné au mois de mars, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Ouattara sollicité par le RHDP à nouveau

«Après avoir pleuré, prié et rendu des hommages dignes de l’illustre disparu, il nous faut remettre sur le métier, l’ouvrage. Il nous faut choisir un nouveau candidat. En tant que Porte-Parole de notre grand parti, j’ai pris soin d’écouter, de consulter, d’observer, et je puis vous dire avec assurance que le regard des militants se tourne inexorablement vers vous et vous seul. Il n’y a que vous et vous seul qui puissiez, à leurs yeux, leur redonner l’espoir que la disparition d’Amadou Gon leur a arraché. Il n’y a que vous qui puissiez combler ce grand vide. Il n’y a que votre candidature qui puisse à nouveau rassembler toute la grande famille du RHDP. Il n’y a que vous et vous seul pour garantir la sécurité, la stabilité et la paix si chères à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens.», a fait savoir Adjoumani.