Présidentielle 2020 : ce que l’on sait du projet de Ouattara Alassane

Election en Côte d’Ivoire – La campagne électorale en Côte d’Ivoire sera lancée d’ici peu. Malgré les réserves de l’opposition ivoirienne sur sa candidature, Ouattara Alassane sera bel et bien le candidat du RHDP à cette élection. A l’instar des autres candidats, il est appelé à présenter son programme aux ivoiriens. S’il faut attendre particulièrement les passages des candidats avant d’en savoir davantage sur leur programme, le président sortant a déjà déroulé un pan de son programme présidentiel.

Quels seront les grands axes du prochain quinquennat de Ouattara Alassane s’il était réélu en Côte d’Ivoire. Les ivoiriens ne tarderont pas à en savoir davantage sur ce que le président ivoirien leur propose durant son prochain quinquennat. Le débat télévisé des candidats à la présidentielle devrait permettre aux ivoiriens d’en savoir sur les programmes des uns et des autres. Mais bien avant ce débat télévisé, plusieurs candidats ont déroulé quelques axes de leur projet de société aux ivoiriens. C’est le cas pour Pascal Affi N’Guessan, mais aussi le président ivoirien Ouattara Alassane. Candidat à sa propre succession, le dirigeant ivoirien entend placer le prochain quinquennat sous le signe de la solidarité et de la compétitivité. A l’occasion d’une récente allocution, le président ivoirien est revenu sur les principaux axes de son prochain quinquennat, si les ivoiriens décidaient de lui renouveler leur confiance au soir du samedi 31 octobre prochain.

Pour son prochain quinquennat, Ouattara Alassane entend encore surprendre les ivoiriens. Candidat à la présidentielle d’octobre prochain, le président ivoirien a brièvement dévoilé les grandes lignes de son nouveau projet de société aux ivoiriens : «Mes chers Compatriotes, Ces 9 dernières années, mon équipe et moi avons donné le meilleur de nous-mêmes pour booster l’économie de notre pays, consolider la paix et la stabilité, renforcer notre leadership dans la sous-région et à l’international. Nous avons également travaillé à améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler sans relâche pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, pour la Côte d’Ivoire, notre beau pays. Les visites d’Etat que j’ai menées dans chaque région du pays m’ont permis de voir comment nos actions ont changé la vie de beaucoup d’entre vous, le visage de beaucoup de nos localités. Mais également de faire l’état des choses qui n’ont pas marché. C’est fort de ces constats, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY a travaillé avec son équipe à proposer un Programme qui consolide les acquis de ces dix dernières années et met un point d’honneur à placer le citoyen Ivoirien au cœur de l’action publique, encore plus qu’il ne l’a été. En effet, ces neuf dernières années, l’embellie économique de notre pays a été surtout tirée par l’Etat à travers les investissements massifs réalisés, nécessaires pour remettre le pays à flot.», a déclaré le président de la République.

Un projet axé sur cinq piliers

«Maintenant que c’est fait, nous passons à une autre étape. Le Programme 2021-2025 va accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire avec une participation plus importante de toutes les forces vives de la Nation avançant ensemble en rang serré vers une croissance plus inclusive, une Côte d’Ivoire meilleure, Une Côte d’Ivoire Solidaire. Le Programme de la Côte d’Ivoire Solidaire a 5 piliers : – Le premier pilier de la Côte d’Ivoire Solidaire, c’est le trio : Paix- Sécurité – Cohésion. – Le deuxième pilier de la Côte d’Ivoire Solidaire est la Création d’une Richesse, source d’emploi. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie, par l’industrialisation. -Le pilier 3: Renforcer la compétitivité de nos régions par un environnement des affaires plus favorables et des infrastructures économiques. -Pilier 4 : Le développement d’une administration plus performanteet plus engagée. -Pilier 5 : L’homme au cœur de la Côte d’Ivoire Solidaire: le Capital Humain.», a déclaré le président ivoirien. Les électeurs auront le temps d’en savoir largement lors du débat télévisé.