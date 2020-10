Présidentielle américaine 2020 : Joe Biden en avance dans les sondages

Joseph Robinette Biden dit Joe Biden est un homme d’Etat américain né le 20 novembre 1942 à Scranton. Vice-président des États-Unis de 2009 à 2017, Sénateur fédéral pour le Delaware de 1973 à 2009, Joe Biden est candidat à la succession de l’actuelle président des Etats Unis d’Amérique, Donald Trump, pour les élections présidentielles de 2020. En 1988, puis en 2008, Joe Biden se présente comme candidat aux primaires démocratiques.

Mais deux fois, il échoue. En 2008, il devient le premier vice-président catholique sous les ailes de Barack Oboma et entre dans l’histoire de l’Amérique. Son mandat connait un succès, il est réélu en 2012 pour le même poste.

L’homme de 77 ans rivalise aujourd’hui location de la maison blanche avec Donal Trump son principal opposant. Les deux hommes devront convaincre les américains. Joe Biden a-t-il des chances de remporter ces élections devant Donald Trump ?

Selon les sondages Joe Biden serait le mieux placé pour remporter ces prochaines élections de la grande Amérique. Le bilan plus moins boiteux de la gestion de la crise sanitaire par Donald Trump serait un argument qui pèse lourd dans la balance du candidat de la droite du parti démocratique. Selon plusieurs opinions le président sortant, candidat à sa propre succession aurait très mal géré la crise sanitaire. Les Etats Unis d’Amérique font état de près de 9 millions de nouveau cas de coronavirus, depuis le début le début de cette pandémie. Il y a quelques temps, le pays a dépassé la barre des 200 000 morts. Aujourd’hui, il enregistre plus de 2 millions de décès. Un bilan assez lourd. En plus, l’Etat traverse sous l’air de Donald Trump, une situation sociale plus ou moins précaire et une économie flottante. Des réalités qui diminuent la frange d’électeur de Trump et par ricochet donne plus de chance à Joe Biden. Même si Trump semble ne pas être atteint, ces facteurs jouent énormément contre lui.

Le 21 octobre dernier, l’ex président Barack Obama a invité ses partisans à soutenir la candidature de Joe Biden lors d’un meeting organisé par l’ex président lui-même devant les chefs de file de la communauté afro-américaine de Philadelphie. Pendant cette rencontre, l’ex chef d’Etat a fustigé très clairement les actions de Donald Trump. Un autre point qui rassure encore la candidature de Joe Biden.

Dans plusieurs régions comme dans la Pennsylvanie, Joe Biden se sent très en confiance et pense à une victoire écrasante. Même si Joe Biden a une légère avance dans son Etat originel, selon un sondage de Reuters rendu public lundi , Donal Trump connait également une progression à ne pas négliger.

Dans les Etat comme la Caroline du nord, les étaux se resserre pour les deux candidats. Une concurrence rude est engagée.

Pratiquement tous les sites de sondage montrent Joe Biden en tête de lice. C’est le cas du sondage publié par le bureau d’analyse américain PollyVote. Il présente Joe Biden avec 77% de chance de remporter ces élections contre 23 pour son adversaire. Même si ces sondages ont des marges d’erreurs, Joe Biden reste dans une position assez confortable. Avec les marges d’erreurs, il aurait au pire des cas, 71% de chance et si la chance lui sourit plus 82%. Sur le plan national, Joe Biden est en avance de 7 à 8 points. Le créateur du site FivethirtyEight, Nate Silver lui donne 78% de chance. The Economist, un magazine britannique lui prédit 85% chances de remporter le vote du collège électoral, et 97% pour le vote populaire.

Il a surmonté pas mal de difficultés. Issus d’une famille modeste Joe Biden a un gout prononcé pour la détermination et le combat grâce aux conseils de son père qui s’est évertué à les lui enseigner. Son premier combat, le bégaiement, il l’a surmonté dans son enfant. Mais cette fois ci, il espère vaincre Donald Trump, un adversaire aussi redoutable, lors de ces élections présidentielles. Pour y arriver, l’une des stratégies du candidat est de s’entourer de personnes intellectuelles qui partage sa vision. C’est le cas de la sénatrice Kamala Harris, une main forte pour l’aspirant au fauteuil présidentiel.

Toutes les chances semblent être de son côté et contre le candidat républicain. Joe Biden a dirigé pendant 8 ans le comité judiciaire et criminel de la chambre haute du congrès à partir de 1987. Son expérience politique ainsi que les sondages suffiront-ils à Joe Biden pour briguer le fauteuil présidentiel américain ?