Santé d’Hamed Bakayoko : la déclaration polémique de Serge Kassy

Les propos de Serge Kassy sur l’état de santé du premier ministre Hamed Bakayoko continuent d’alimenter la polémique. Après avoir suscité une vive inquiétude auprès de certains internautes par ses propos, l’artiste engagé et proche de Laurent Gbagbo a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers jours. Dans sa déclaration, Serge Kassy invitait les ivoiriens à s’unir en prière pour le premier ministre ivoirien, car les informations qu’ils auraient reçues concernant l’état de santé d’Hamed Bakayoko étaient préoccupantes. Officiellement aucun détail sur le mal dont souffre l’actuel premier ministre n’a été révélé, un silence qui a nourri de nombreuses théories sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu’à affirmer que le chef de gouvernement aurait été victime d’empoisonnement. Accablé de toutes part par ses détracteurs, l’artiste ivoirien Serge Kassy vient de recevoir le soutien des chanteurs Gadji Céli et François Kency. Dans leur réaction, les deux pro-Gbagbo ont tenté d’apaiser les cœurs, en expliquant que la déclaration de leur confrère n’avait rien de méchant.

La Côte d’Ivoire retient son souffle après l’évacuation du premier ministre Hamed Bakayoko en France pour des raisons de santé. Et depuis, les ivoiriens se livrent à de nombreuses théories sur la toile dans la presse. Parmi les déclarations qui ont suscité un émoi, celle du chanteur ivoirien Serge Kassy : «Les informations qui nous parviennent concernant notre ami,notre frère,le premier ministre hamed bakayoko, ,ne sont pas du tout bonnes,c est pourquoi,ici et maintenant quelque soit nos divergences,j appelle au bon sens de tous ,pour une union de prière, pour notre hamback,afin que le seigneur notre DIEU,le sorte de là où il ,est en pleine forme,afin qu’ il retrouve, et son pays,et sa famille. Hamback cher frère,tient bon,tu as mon soutien,surtout pour les liens que nous avions depuis des décennies. Juste la voix de l artiste.», confiait le chanteur reggae. Cette déclaration lui aura valu de nombreuses critiques et attaques sur la toile, notamment des cyberactivistes proches de l’actuel gouvernement. Après cette déclaration, Gadji Celi et François Kency ont à leur tour briser le silence pour tenter d’apaiser les esprits : «Chers frères et sœurs de lutte. Il est vrai que la pensée de notre frère Serges Kassy a sans doute réconcilié certains résistants parmi nous avec les choses de DIEU, et son pardon divin concernant L’AFFAIRE #Hambak. Mais cette même pensée a visiblement choqué certains d entre nous qui ont encore beaucoup de mal à cicatriser des graves blessures de cette crise, qui jusqu à ce jour n’ a cessé de faire des victimes dans nos rangs. Retenons tout simplement chers frères et sœurs de combat, que cette 2ème hypothèse ne nous donne pas le droit de balayer du revers de la main ce que représente Serges Kassy pour cette lutte, les gros sacrifices qu il a également consenti, et la personnalité culturelle qu il représente pour notre pays la Côte d Ivoire. Il n est point besoin de le lapider d autant de propos aussi injurieux où de le livrer à la vindicte populaire. En famille, on peu débattre d’un sujet dans le respect des valeurs. Évitons de sacrifier nos propres enfants sur l hôtel de nos colères.. faisons preuve d indulgences. Surtout, restons tous mobilisés pour le retour triomphal de notre grand chef, le Président Laurent Gbagbo ».

Le premier ministre en bonne santé

Officiellement on sait très peu de choses sur l’état de santé actuel du premier ministre ivoirien. Mais selon une information provenant de la ministre de l’éducation nationale Kandia Camara, le premier ministre ivoirien se porte bien et devrait regagner très rapidement son pays.

