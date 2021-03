Législatives à Port-Bouët : le PDCI et le RHDP revendiquent chacun la victoire

Publicités

Résultats des élections législatives – la commission électorale indépendante procède depuis la nuit du samedi à la proclamation des résultats pour le scrutin législatif qui s’est tenu sur l’ensemble du territoire ivoirien dans la journée du samedi dernier. Selon les tendances actuelles, le parti présidentiel s’en sort plutôt bien avec une nette avance sur l’opposition ivoirienne. Mais le combat s’annonce dans certaines circonscriptions comme Port-Bouët.

La commune de Port-Bouët devrait connaitre ce lundi 8 mars le nom de son prochain député. Selon une annonce faite par le président de la commission électorale indépendante, l’ensemble des résultats du scrutin sera disponible ce lundi 8 mars, des résultats qui seront par la suite transmis au Conseil Constitutionnel pour validation. Mais bien avant cette étape, certains candidats contestent d’ores et déjà leur défaite. C’est le cas de la candidate de l’opposition dans la circonscription d’Agboville. Fleur Esther Aké M’Bo a annoncé qu’un recours juridique serait engagé par un huissier après la proclamation des résultats donnant gagnant le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Dans la commune de Port-Bouët, une contestation du verdict de la commission électorale indépendante n’est pas à exclure, dans la mesure où les deux candidats principaux candidats en lice réclament chacun la victoire, un scénario qui rappelle le bras de fer qui avait opposé le RHDP et le PDCI dans la même commune pendant les élections municipales.

Qui du PDCI ou du RHDP a remporté les législatives dans la circonscription de Port-Bouët ? Pour l’heure, les deux camps revendiquent chacun la victoire. Le candidat du Pdci, le maire Emmou Silvestre a déclaré avec remporté le scrutin avec plus de 50% des suffrages exprimés : «A l’issue du scrutin du 06 Mars, nous avons obtenu les résultats des dépouillements qui nous donnent vainqueurs avec 54% en fonction des différents PV sortis des bureaux de vote. Dans l’attente de la compilation définitive et consensuelle des résultats par la CEI, nous sommes informés de plusieurs irrégularités dans les différentes CEI locales 1 et 2. Des chiffres autres que ceux issus des PV de la veille et entachés de plusieurs erreurs de calculs sont brandis ça et là, en inversant les tendances. Pour donner notre version de la situation, nous nous sommes exprimés lors d’un point de presse cet après au QG du PDCI. Nous sommes convaincus que les différentes preuves présentées ont édifié l’ensemble de la presse et les invités. Je note la présence à ce point de presse, d’observateurs internationaux, venus s’enquérir de la situation et aussi de Monsieur BROU Arthur, candidat aux législatives à Port-bouet, pour nous apporter son soutien. J’invite tous nos militants et sympathisants à garder leur sérénité. Tout est mis en œuvre pour clarifier définitivement les faits. Merci une fois une plus pour votre détermination.», a déclaré le candidat du parti démocratique de Côte d’Ivoire. Après avoir perdu les municipales dans ladite circonscription, le ministre Siandou Fofana s’est présenté aux législatives sous la bannière du RHDP. Comme son adversaire le candidat du parti présidentiel revendique également la victoire à ce scrutin.

Siandou crie victoire

«Voter est un devoir qui nous confère un droit que nous venons d’exercer. Nous invitons tous nos concitoyens à investir massivement tous les bureaux de vote. En toute sérénité et en toute convivialité. Afin de donner une position parlementaire confortable au Rhdp. Afin que leur choix du développement, à travers la Côte d’Ivoire Solidaire se concrétise. Et nous sommes confiants. Car notre base électorale, fort robuste, est confortée par une organisation efficiente… Merci pour cette belle victoire, votre victoire, notre victoire à tous et chacun. Cette victoire représente le plus efficace des passeports pour entrer, tous ensemble, dans l’ère de la Côte d’Ivoire Solidaire. Cette Côte d’Ivoire du développement et du bonheur partagé, qui ne peut laisser notre belle cité en dehors de cette vision. MERCI Port-Bouët, On est ensemble.», a indiqué le ministre du tourisme.

Commentaire

Commentaire