Coronavirus au Bénin : trois ivoiriens testés positifs au Covid-19

Epidémie de Covid-19 6 Le Bénin figure sur la longue liste des pays africains touchés par le coronavirus, une épidémie qui frappe à ce jour plus de 150 pays à travers le monde de nos jours. A ce jour, le ministère béninois de la santé a annoncé cinq cas confirmés. Parmi les cinq patients, trois sont de nationalité ivoirienne selon le communiqué du ministre béninois de la santé.

Le Coronavirus a fait son entrée au Bénin depuis quelques jours. Selon un dernier décompte du ministre de la santé, le pays dénombre à ce jour cinq cas de Covid-19. Sur les cinq cas confirmés, trois sont de nationalité ivoirienne, rapporte Benjamin Hounkpatin. En Côte d’Ivoire 25 personnes sont déjà atteintes du Covid. Pour l’heure, le gouvernement béninois n’a pas encore annoncé de mesures drastiques pour endiguer cette pandémie, comme on peut l’observer dans certains pays comme l’Italie qui a opté pour le confinement total des populations. Parmi les trois ressortissants ivoiriens infectés au Bénin par le coronavirus, un jeune de 18 ans, profession d’élève selon le ministre de la santé. L’élève en question aurait été contaminé par son père contrôlé positif au Coronavirus après un séjour en Côte d’Ivoire et au Togo. Benjamin Hounkpatin informe que les trois ressortissants ivoiriens sont actuellement dans un état stable. En Côte d’Ivoire, on dénombre trois cas de guérison du Coronavirus selon le dernier bilan du ministère de la santé.

«Depuis ce dimanche 22 mars 2020,le Bénin a enregistré trois nouveaux cas de Covid-19 confirmés par le Laboratoire national de fièvre hémorragique. Avec ces trois nouveaux cas, tous des ressortissants ivoiriens résident au Bénin, notre pays compte désormais cinq cas confirmés. Le premier cas est un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d’Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le 18 mars il a présenté une symptomatologie faite de toux, d’une rhinorrhée, des éternuements et des douleurs musculaires. Suspecte de Covid-19, l’intéressé fut mis en isolement et bénéficiera d’un prélèvement dont l’analyse au laboratoire national des fièvres hémorragiques, révéla qu’il est positif à la covid-19. Il fut alors admis sur le site de prise en charge. Ce jour l’évolution clinique est satisfaisante. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est actuellement en cours.», annonce le ministre béninois de la santé dans un communiqué rendu le lundi. Le pays compte officiellement cinq cas de Coronavirus avec ces nouvelles personnes contrôlés positives au Covid-19. A en croire Benjamin Hounkpatin, les deux autres cas de Covid-19 au Bénin seraient parentés. Il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années environ qui, à son retour de voyage, a contaminé sans le savoir son fils de 18 ans, élève de profession.

Un élève infecté par son père

«Le second cas est un homme de 56 ans. L’intéressé aurait effectué un voyage dans la sous région au cours de la période notamment en Côte d’Ivoire et au Togo. Il a consulté le mercredi 18 /03/2020 dans une clinique de la place pour une toux, un rhume, une fièvre et des courbatures et des céphalées. Des soins lui furent administrés. Devant la persistance des symptômes et la notion de voyage dans un pays touché,la Covid-19 fut suspectée et un test réalisé. Le résultat reçu ce 22 mars indique qu’il est positif à la Covid-19. Ce jour, son état clinique est satisfaisant. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est en cours Le troisième cas est un élève, âgé de 18 ans et fils du second cas. Le début de la maladie remonterait au 16 mars 2020 fait de toux, fatigué, douleur à la poitrine. Ces signes ont motivé une consultation dans une clinique de la place. Le médecin a suspecté la Covid-19, demande un test et mit le patient en isolement. Le diagnostic de la Covid-19 a été confirmé au laboratoire ce 22 mars 2020.Ce jour, l’état clinique du patient est satisfaisant.», poursuit le ministre béninois de la santé. Benjamin Hounkpatin a invité les béninois davantage dans cette crise sanitaire.