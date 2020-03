Quinté + : arrivée du mercredi 11 mars 2020

Résultat du jour – Les pronostics du jour ont été encore déjoués, comme pour dire qu’il ne faut pas toujours se fier aux pronos donnés sur les sites de paris en ligne. Sur les 16 inscrits pour la course du jour, 2 ont été disqualifiés et un coureur déclaré non-partant avant le coup d’envoi. Viking Hermes monté par le Jocker E Raffin est arrivé en tête de la course du jour. Zoom sur les résultats complets du quinté du jour.

Les résultats du quinté + pour le grand prix conseil départemental de la Mayenne sont connus. Si vous avez donné la bonne combinaison du jour dans l’ordre, alors votre gain seront naturellement plus élevés que ceux qui ont dévoilé les bons numéros de la course dans le désordre. Pour remporter le jackpot dans le quinté +, il suffit de donner dans l’ordre les cinq premiers chevaux de la course. Si vous avez les numéros dans l’ordre vous avez la possibilité de remporter une super cagnotte. Rappelons que le quinté + dans l’ordre a déjà rapporté plus de 10 millions d’euros à un joueur en octobre 2011. Mais on le sait tous, il n’est pas toujours évident de donner dans l’ordre les résultats du jour.

Les résultats de l’arrivée du jour pour le quinté + sont connus. Pour le grand prix conseil départemental de la Mayenne, 16 chevaux étaient inscrits pour la course. Deux coureurs ont été disqualifiés pour la course de ce mercredi 11 mars 2020. Dans l’ordre, les résultats du quinté + du jour sont les suivants : 14 – 5 – 6 – 7 – 3. Le cheval Viking Hermes est arrivé en tête de la course en 1m 12 secondes. Si vous avez joué votre quinté dans le désordre, alors vous aurez dû suivre les pronostics du jour diffusés sur canal turf, l’un des sites de paris en ligne les plus suivis. «Pour sa dernière sortie en France, limite d’âge oblige, VIKING D’HERMES (photo) s’est adjugé le Grand Prix Conseil Départemental de la Mayenne, quinté de ce mercredi à Laval. Un succès acquis en patron. Après avoir rapidement comblé son handicap initial, le fils de Sancho Pança ne tardait pas à s’installer en tête de course avant d’imprimer un rythme élevé à la course.», rapporte le site de paris en ligne.

Pronos de Canal turf

«2 FLORIDA SPORT : Cette fille de Tornado Bello fait partie des meilleures juments de sa promotion. En atteste sa victoire obtenue dans le Prix Jean Le Gonidec (Gr.II), où elle dominait notamment Flèche du Yucca et Freyja du Pont, début février. Ici, face à ses aînés, elle aura notre préférence.

5 FUN QUICK : Certes, ce 5-ans n’a plus passé le poteau en tête depuis le mois de novembre 2018. Or, il fait preuve d’une louable régularité, affichant quinze podiums en 27 courses courues et s’est bien comporté cet hiver à Vincennes. Au premier échelon, il a les moyens de se mettre en évidence.

14 VIKING D’HERMES : Il est toujours ingambe à 11-ans. Sa place de 3e obtenue dans un quinté, le mois dernier à Vincennes, est là pour en témoigner. En outre, il compte un succès et une place de deuxième en trois sorties sur ce tracé lavallois, et se produira de surcroît pieds nus. On garde.

13 BALZAC DE L’ITON : Il n’a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Il compte en effet deux victoires et quatre places en onze quintés courus. Récent 3e d’un événement cagnois, et de nouveau présenté déferré des quatre pieds, il devrait une nouvelle fois se mêler à l’emballage final.

6 BARON DAIDOU : Force est de constater qu’il fait preuve d’une louable constance. Jugez-plutôt : Il n’a jamais conclu plus loin que 6e lors de ses vingt derniers parcours. Récent 4e d’un quinté, à Vincennes, et déjà gagnant sur cette piste mayennaise, il peut donner du fil à retordre aux précédents cités.», rapporte le site de paris en ligne.