Présidentielle 2020 : la candidature de Bédié ne fait aucun doute

Scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire – Dans moins d’un an, les ivoiriens se rendront aux urnes pour se faire élire un nouveau dirigeant. Après avoir soutenu à deux reprises le RHDP, le Pdci Rda entant aller à la conquête du pouvoir d’Etat l’année prochaine, une conquête qui se fera sans l’aide de son ancien allié visiblement. Pour l’heure, c’est le grand mystère sur l’identité du candidat chargé de ramener la victoire au Pdci, mais une candidature d’Henri Konan Bédié à la prochaine présidentielle ne serait pas une surprise.

L’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire aura lieu dans moins de douze mois. Pour l’heure, les principaux partis n’ont pas encore désigné leur candidat pour cette élection très attendue par l’opposition ivoirienne. Parmi les candidatures officialisées, celle de Guillaume Soro, ancien chef du parlement ivoirien aujourd’hui dans l’opposition. Il y’a deux mois, l’ancien chef du parlement ivoirien annonçait sa candidature à la prochaine échéance électorale en Côte d’Ivoire, depuis l’Espagne où il aurait échappé à une tentative d’enlèvement. Si le Pdci n’a pas encore désigné son candidat, tout comme le FPI et le RHDP d’ailleurs, les yeux sont aujourd’hui vers l’ancien président Henri Konan Bédié. Candidat malheureux à la présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire, le chef du Pdci n’exclut pas de se porter candidat au prochain scrutin présidentiel, même s’il aura 86 ans lors de cette élection très attendue. Depuis Bruxelles, Bernard Ehouman, ancien inspecteur d’Etat, est revenu sur la polémique née autour de la supposée candidature de l’ivoirien l’année prochaine.

Pour désigner son candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire, le bureau politique du PDCI se réunira le 19 décembre prochain, en vue de fixer la date à laquelle se tiendra la prochaine convention du parti. C’est donc à l’issue de cette convention qu’aura lieu l’investiture du candidat du parti démocratique de Côte d’Ivoire à la prochaine élection présidentielle prévue pour fin octobre 2020. En attendant cette convention, une personnalité du parti sort du lot, présentée comme le candidat idéal pour la reconquête du pouvoir d’Etat l’année prochaine. Président du Pdci depuis un quart de siècle, Henri Konan Bédié pourrait bien être le candidat du Pdci en 2020. A l’occasion d’une cérémonie d’investiture de certains membres de la diaspora, Bernard Ehouman, cadre Pdci limogé de l’inspection générale d’Etat, est revenu sur cette supposée candidature d’Henri Konan Bédié : «Le Professeur Maurice Kakou GUIKAHUE a dit ceci : ‘’Monsieur le Président Henri Konan BEDIE, nous vous confions notre destin. Conduisez-nous sur les beaux rivages en 2020’’. Voilà que c’est clair ! il n’y a donc plus de débat et de polémique inutiles ! A la prochaine Convention, nous devons choisir un candidat capable de ramener la victoire et face au niveau d’adversité féroce, nous ne pouvons pas prendre le risque de choisir un candidat poids plume ; car ce qui est en jeu, c’est la Côte d’Ivoire qu’il faut sauver pour permettre à tous les Ivoiriens de s’épanouir, et surtout en favorisant la libération de tous les prisonniers politiques, ainsi que le retour, sans conditions, de tous les exilés politiques dans leur pays», a déclaré l’ancien inspecteur de l’Etat. Visiblement Bernard Ehouman semble être favorable à une candidature de Bédié pour le compte du Pdci l’année prochaine, lors du scrutin présidentiel à venir.

Des candidatures face à Bédié au PDCI ?

«Ma candidature déclarée s’arrête là où commence celle du président Aimé Henri Konan Bédié. En clair, si le président Henri Konan Bédié est candidat, alors je ne suis plus candidat. En effet, pour rien au monde je ne peux pas être candidat contre celui qui incarne l’esprit de mon parti… Au contraire, je m’emploierai à le soutenir et à l’accompagner de façon constitutionnelle dans sa mission de rassembler et de réconcilier la Côte d’Ivoire dans la paix et la concorde», confiait il y’a quelques mois Dodo Gouali, l’un des cadres du Pdci qui selon certaines sources, envisageait de présenter sa candidature lors de la prochaine convention du parti.