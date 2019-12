Bonaventure Kalou dénonce l’élection de Makosso à la tête des églises évangéliques

Makosso président des églises évangéliques – Connu pour être l’un des révérends les plus actifs sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire, Camille de Makosso a été récemment désigné par ses pairs comme le président d’une fédération de pasteurs. Mais cette élection suscite une grosse polémique en Côte d’Ivoire, une polémique qui a d’ailleurs fait réagir l’ancien footballeur ivoirien Bonaventure Kalou, par ailleurs maire de la commune de Vavoua.

Bonaventure Kalou n’est pas passé par quatre chemins pour crier son mécontentement, après l’élection de Camille de Makosso à la tête des églises évangéliques de Côte d’Ivoire. La cérémonie retransmise sur les antennes nationales a suscité une vague de réactions dans le milieu pastoral ivoirien. Maire de la commune de Vavoua, Bonaventure Kalou est même descendu de son piédestal pour réagir à la désignation du révérend comme le président des pasteurs issus de l’église évangélique de Côte d’Ivoire. Si certains fidèles ont visiblement adhéré à la sortie de l’ancien footballeur, aujourd’hui maire d’une commune d’Abidjan, il y’a ceux qui ont décidé d’apporter un ferme soutien au général Camille de Makosso. Présent dans le milieu du showbiz ivoirien, Kamagaté Souleymane, a réagi à la polémique suscitée par l’élection du révérend controversé à la tête des église évangéliques ivoiriennes. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’homme Saga n’a pas mâché ses mots à l’endroit du maire Bonaventure Kalou, comme à l’endroit des détracteurs de celui qui se considère comme le père spirituel de la chine de DJ Arafat.

La réaction de Bonaventure Kalou à l’élection de Camille de Makosso, à la tête des églises évangéliques de Côte d’Ivoire, n’aura pas tardé : «Makosso président des pasteurs de Côte d’ivoire? …On touche le fond et on continue de creuser, je n’ai pas pour habitude de critiquer les serviteurs de Dieu mais là.. Makosso président des pasteurs de côte d’ivoire ??? On rit ou on pleure ? ? C’est selon notre humeur bon lundi il est temps grand temps que Jesus revienne.», a confié l’ancien footballeur ivoirien. Si de nombreux fidèles ont salué cette sortie de l’ancienne star du foot, cela n’a pas empêcher Souleymane Kamagaté de monter au créneau pour dénoncer la mauvaise fois des détracteurs du révérend : «Tu as eu le courage d’organiser ta corporation, tu les a réuni , tu as organisé des élections transparentes, eux même t ont élu à la tête de votre association. Le coiffeur qui est fâché , le chômeur qui est fâché , le fonctionnaire qui est fâché , le maire qui est fâché , le député qui est fâché , qu’il parte organiser sa corporation aussi il i organise les élections et il devient président de son association, celui qui est encore plus fâché qui pense que c’est son pasteur qui est mieux placé pour diriger cette association, il demande au pasteur de son église de regrouper des pasteurs dans une association, il demande à son pasteur d’organiser les élections et de se faire élire président de cette association. Si votre pasteur n’a pas assez de courage pour le faire, si ça n’intéresse pas votre pasteur alors laissez-nous tranquillement savourer la présidence du pasteur courageux Camille Makosso.», a fait savoir l’homme Saga.

Mise au point sur l’élection de Makosso

«Dr Gboagnon Seri Apollinaire est le Président en exercice de la Fédération Évangélique de Côte d’Ivoire (FECI)… Le Révérend Dr Gboagnon Seri Apollinaire qui préside actuellement la FECI est, par ailleurs, Pasteur Principal de l’Église Évangélique des Assemblées de DIEU de Cocody. Le jour de son investiture à la tête de la Fédération Évangélique de Côte d’Ivoire (image d’illustration), Dr Gboagnon Seri Apollinaire, vêtu de sa tenue à l’effigie de la FECI, était soutenu par d’éminents Hommes de DIEU tels que Dr Adama Ouedraogo, Pasteur Emmanuel Kouassi… e vous prie de ne jamais confondre la Fédération Évangélique de Côte d’Ivoire dirigée par Dr Gboagnon Seri Apollinaire avec une certaine commission évangélique dirigée par M. Makosso», rapporte Alain Doh Bi, directeur de publication de Deboutciv.