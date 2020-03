Présidentielle 2020 : Gon Coulibaly désigné candidat du RHDP

Présidentielle 2020 Côte d’Ivoire – Le candidat du parti unifié à la prochaine élection ivoirienne est officiellement connu. Pressenti depuis des mois comme le successeur naturel du président Ouattara Alassane, Amadou Gon Coulibaly a été désigné par le comité politique comme candidat de la coalition houphouëtiste au prochain scrutin présidentiel.

Amadou Gon Coulibaly sera le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Ancien secrétaire général de la présidence, il a été promu premier ministre et chef du gouvernement il y’a de cela quelques années. Son ascension politique au sein du gouvernement et sa grande fidélité aux idéaux du président Ouattara Alassane sont autant d’arguments qui ont plaidé en sa faveur lors du conseil politique du RHDP tenu dans l’après-midi du jeudi. Rappelons que le choix du premier ministre a également reçu la caution du président sortant qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat en Côte d’Ivoire. Au sein du parti unifié, les réactions ont été nombreuses après la désignation du chef du gouvernement comme le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire. Ministre chargé de la défense, Hamed Bakayoko s’est très rapidement aligné sur le choix du conseil politique, comme de nombreux ministres du gouvernement actuel d’ailleurs, notamment Danho Claude Paulin, le ministre ivoirien des sports, ou encore Anoblé Félix, récemment nommé ministre des PME ivoiriennes. Le premier ministre ivoirien n’a pas manqué aussi de réagir à sa désignation comme le candidat qui défendra les couleurs du RHDP à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Pour le chef du gouvernement ivoirien, l’objectif est clair, remporter dès le premier tour le scrutin présidentiel d’octobre prochain.

«Hier, jeudi 12 mars 2020, le Conseil Politique du RHDP m’a désigné, à l’unanimité, comme le candidat du parti à l’élection présidentielle d’octobre 2020. J’ai remercié le Président de la République, Président du parti, le Vice-Président de la République, la Grande Chancelière, Première Vice-présidente du parti, notre « Tantie jolie » et l’ensemble des membres du Conseil Politique pour la confiance placée dans ma modeste personne. Au-delà de moi, c’est une confiance placée dans une équipe. Je mesure l’ampleur de la responsabilité et l’ampleur de la charge. Cela fait 30 ans que j’apprends aux côtés du Président Alassane Ouattara. J’ai eu l’occasion de servir le pays en qualité de Ministre d’État, de Secrétaire Général de la Présidence et de Premier Ministre. A ces postes de responsabilité, j’ai pu voir ce qu’implique la gestion de l’État et mesurer sa complexité. J’ai pu, aux côtés du Président Alassane Ouattara, me rendre également compte des contraintes que cela impose à ceux qui veulent incarner la République.», a fait savoir ce vendredi le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les réactions politiques à la désignation d’Amadou Gon Coulibaly ont été nombreuses, notamment au sein du parti unifié RHDP.

Hamed Bakayoko soutient Gon

Pressenti comme l’un des successeurs de Ouattara Alassane, le ministre Hamed Bakayoko a favorablement accueilli cette décision prise à l’issue du conseil politique du parti unifié : «Aujourd’hui, nous sommes en équipe au gouvernement. Notre chef est le chef du gouvernement. Il coordonne l’activité du gouvernement avec d’excellents résultats. Je l’ai dit dans un discours à Abobo le 12 décembre 2019, pour moi, après ADO c’est Amadou Gon Coulibaly. Je le redis aujourd’hui et c’est mon intime conviction. De nous tous, Amadou Gon Coulibaly est celui qui a le plus partagé les confidences du Président Ouattara…Monsieur le Président, faites-nous confiance, nous allons réussir parce que nous sommes une équipe soudée et comme on le dit dans le jargon populaire, les grands joueurs de ce pays, c’est nous. Nous allons garder la coupe à la maison. Merci, Monsieur Alassane Ouattara. Merci pour votre ouvrage. Merci de nous ouvrir les voies d’une Côte d’Ivoire grande et belle.», rapporte le ministre de la défense. Comme lui, de nombreux ministres ont déjà salué le choix d’Amadou Gon Coulibaly en tant que candidat du RHDP à la prochaine présidentielle ivoirienne.