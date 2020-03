Le PDCI suspend ses activités politiques

Activités politiques – Avec la menace du Coronavirus en Côte d’Ivoire, les activités politiques sont aussi mises aux arrêts. A l’issue d’une réunion entre le secrétaire exécutif en chef du parti et le président Henri Konan Bédié, la suspension de plusieurs activités politiques du parti a été décidée, en raison de la crise sanitaire que traverse le pays. Le prochain bureau politique du parti à l’issue duquel la date du congrès devrait être fixée, a été reportée à une date ultérieure.

Le PDCI tempère ses activités politiques en Côte d’Ivoire en raison de la crise sanitaire provoquée par la présence du Covid-19 sur le territoire ivoirien. A ce jour, neuf personnes ont été infectées sur le territoire ivoirien par le Coronavirus, dont un cas de guérison confirmé depuis quelques jours. Depuis la Haye, Charles Blé Goudé, président du Cojep, a annoncé la suspension des activités politiques de son parti en Côte d’Ivoire. L’ancien président des jeunes patriotes a aussi décidé de mettre un terme aux visites à la Haye, en raison des risques de propagation du virus. Le PDCI RDA, dans un communiqué rendu le jeudi soir, a annoncé le report de son prochain bureau politique qui était prévu pour le 25 mars prochain. C’est à l’issue de ce bureau politique que le parti devait annoncer la date de son congrès censé désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle prévue pour octobre 2020. Le parti d’Henri Konan Bédié a aussi annoncé l’interdiction des meeting durant la période annoncée par le gouvernement dans ses mesures préventives de lutte contre le Coronavirus. Les visites au siège du parti à Cocody et à la Permanence située dans la commune du Plateau feront aussi l’objet d’un contrôle particulier (moins de visite).

«Le Secrétaire Exécutif du Pdci-Rda, Pr Maurice Kakou Guikahué, a été reçu en audience à Daoukro, le jeudi 19 mars 2020, de 12h30 à 13h00, par SEM Henri Konan Bédié, Président du Pdci-Rda. Au cours de cette audience, le Secrétaire Exécutif du Parti a exposé au Président du Parti les conclusions des différentes rencontres qu’il a organisées depuis le 15 mars 2020… En ce qui concerne le meeting organisé par l’opposition politique ivoirienne, le 15 mars 2020, le Président du Parti, après avoir apprécié le contenu des différents messages livrés à l’occasion de ce meeting, a félicité les organisateurs, salué la mobilisation des militants des différents partis politiques de l’opposition ivoirienne avant de les encourager pour les batailles futures dans le cadre de la réconciliation nationale, la démocratisation de la vie politique et la Paix dans notre Pays.», rapporte le parti d’Henri Konan Bédié dans un communiqué. En dépit du giga meeting de Yamoussoukro, le projet de révision constitutionnelle a été adopté à une grande majorité par le congrès ivoirien, sans la participation des élus parlementaires de l’opposition. Avec la crise du Coronavirus en Côte d’Ivoire, le Pdci Rda est contraint de réaménager son calendrier politique pour les semaines à venir. Les activités politiques des semaines à venir sont suspendues en raison de la crise sanitaire que le pays traverse actuellement.

Report du bureau politique

«Au titre de la gestion de la crise sanitaire du CORONAVIRUS (COVID-19), le Président du Parti a réitéré les conseils qu’il a donnés aux populations dans son adresse du 17 mars 2020 et pris les décisions suivantes :

• Réduction de la fréquentation du Siège du PDCI-RDA de COCODY et de la permanence du Plateau ;

• Organisation d’un service minimum pour le personnel administratif ;

• Interdiction de meetings du PDCI-RDA pendant la période prescrite par le

Gouvernement;

• Report de toutes les activités publiques dont la visite de Bocanda, le 21 mars 2020 ;

• Report de la 13e réunion du Bureau Politique du 25 mars 2020.

Cependant, le Président du Parti exhorte les Vice-présidents, les membres du Secrétariat Exécutif, les Délégués Départementaux et Communaux d’assurer l’encadrement de proximité des militants en cette période difficile.», rapporte le Parti de Bédié dans un communiqué, à l’issue d’une rencontre entre Guikahué et le président de la formation politique.