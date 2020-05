Coronavirus : fin du confinement de la ville d’Abidjan

Déconfinement d’Abidjan – une semaine après la levée des mesures d’isolement des villes de l’intérieur du pays, le président Ouattara Alassane a eu une nouvelle séance de travail avec le conseil national de sécurité. Au cours de cette réunion, le déconfinement de la capitale économique ivoirienne était à l’ordre du jour. Après le réaménagement des horaires du couvre-feu, le président ivoirien vient d’annoncer la levée de cette mesure dans le Grand Abidjan à partir du vendredi 15 mai 2020. Aussi les restaurants seront autorisés à ouvrir à compter de cette date.

La fin du confinement de la ville d’Abidjan a été annoncée par le président de la République au cours d’une séance de travail avec le conseil national de sécurité. Alors que la capitale économique ivoirienne reste l’épicentre de la maladie à Covid-19, le CNS s’est prononcé en faveur d’une réouverture des restaurants et maquis à compter du vendredi 15 mai 2020. Aussi, le couvre-feu instauré depuis plus d’un mois en vue de freiner l’avancée de l’épidémie, sera officiellement levée ce vendredi, selon le président de la République. Ouattara Alassane a également indiqué une date de reprise pour les cours dans la capitale économique ivoirienne. Les établissements qui étaient fermés depuis des mois rouvriront dès le 25 mai prochain. La ministre de l’éducation nationale devrait, dans les jours à venir, donner de plus amples informations sur les modalités de reprise des cours dans les établissements d’enseignement à Abidjan. Mais le déconfinement de la capitale économique ivoirienne n’est pas encore total puisque l’Etat d’urgence décrété par le président ivoirien reste en vigueur jusqu’au 31 mai prochain. Aussi la réouverture des boites de nuit et bars ne se fera pas avant la date du 31 mai selon le communiqué du conseil national de sécurité.

La vie reprendra son cours progressivement dans la capitale économique ivoirienne à compter de vendredi 15 mai 2020 après l’assouplissement des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus. Après une réunion avec le conseil national de sécurité, d’importantes décisions ont été prises par le président de la République concernant le déconfinement du Grand Abidjan : «Concernant le Grand Abidjan, le Président de la République avait indiqué lors de son message à la Nation du jeudi 07 Mai 2020 qu’il serait procédé à un réaménagement des mesures de restriction en fonction de l’évolution des indicateurs de la pandémie. Ainsi, au terme des échanges sur cette évolution et après avis du Comité des Experts, le Conseil National de Sécurité a pris les décisions ci-après : – la reconduction de l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire jusqu’au dimanche 31 mai 2020; – le maintien de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres; – la levée du couvre-feu, à compter du vendredi 15 mai 2020; – la levée de la mesure de fermeture des maquis et restaurants à compter du vendredi 15 mai 2020, dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19, notamment le lavage régulier des mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique, le port du masque et la distanciation physique d’au moins un mètre, étant entendu que les hôtels restent ouverts», fait savoir le président de la République. Si les restaurants et maquis pourront rouvrir dès ce vendredi 15 mai, en revanche les boites de nuit et bars ne seront pas ouverts avant le 31 mai prochain.

Fin de l’isolement du Grand Abidjan le 31 mai

«le maintien de l’isolement du Grand Abidjan jusqu’au dimanche 31 mai 2020 avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires aux points de sortie. Toutefois, au regard des difficultés rencontrées et de la levée de certaines mesures de restriction du Grand Abidjan, l’attestation de test négatif à la COVID-19 pour l’obtention de l’autorisation de sortie vers l’intérieur n’est plus exigée. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l’intérieur du pays sera assuré par les régions et districts sanitaires», lisons-nous dans le communiqué final du conseil national de sécurité.