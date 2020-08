La classe politique réagit à la nomination d’Hamed Bakayoko

Nomination premier ministre – Ministre de la défense, Hamed Bakayoko vient d’être nommé par décret présidentiel comme le tout nouveau premier ministre ivoirien. Après un vide juridique de plusieurs semaines, le successeur de Gon Coulibaly à la primature a finalement été désigné par le président ivoirien. La nomination du ministre de la défense au poste de chef de gouvernement n’est pas une véritable surprise.

La classe politique ivoirienne n’a pas tardé à réagir à la nomination d’Hamed Bakayoko comme nouveau premier ministre de Côte d’Ivoire. Le 8 juillet dernier, la Côte d’Ivoire perdait son premier ministre alors qu’il revenait tout fraichement d’un contrôle de santé de la France. Il aura fallu attendre plusieurs semaines avant de connaitre le nouveau chef de gouvernement. Comme il fallait s’y attendre, les cadres du parti présidentiel ont salué dans leur grande majorité la nomination d’Hamed Bakayoko en tant que nouveau chef de gouvernement. Maire de la commune d’Abobo, cadre du Worodougou, Hamed Bakayoko occupait la fonction de ministre de la défense lorsqu’il avait été désigné comme premier ministre intérimaire du gouvernement ivoirien. Outre le parti présidentiel, certains opposants politiques ivoiriens ont salué la nomination d’Hamed Bakayoko au poste de premier ministre. Parmi les opposants ayant félicité le maire d’Abobo, le président du Cojep Charles Blé Goudé, ancien leader de la jeunesse patriotique.

Hamed Bakayoko a été nommé premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, en succession à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. Porte-parole du parti unifié RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani n’a pas perdu de temps pour adresser ses félicitations au nouveau premier ministre ivoirien : «Je voudrais exprimer mon infinie gratitude à SEM Alassane Ouattara pour la nomination au poste de Premier Ministre de M. Hamed Bakayoko, un haut cadre compétent qui a fait la preuve de ses immenses qualités professionnelles dans les hautes fonctions qu’il a eu à assumer. Tant au ministère de la sécurité et de l’administration territoriale dans un contexte post-crise, qu’au ministère de la défense, le Ministre d’État Hamed Bakayoko s’est toujours acquitté de sa mission avec responsabilité, dévouement, sérieux, maîtrise et professionnalisme. C’est un serviteur loyal, fidèle et constant qui a une haute idée de l’État. A travers son choix, SEM le Président de la République renouvelle sa confiance à l’un des piliers du Gouvernement d’Amadou Gon Coulibaly, pour assurer la continuité de l’œuvre de développement économique et social de la Côte d’Ivoire. Nous nous engageons à le soutenir fortement dans ce sens. Nous adressons nos très vives et chaleureuses félicitations au Premier Ministre Hamed Bakayoko et lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle mission à la tête du Gouvernement.», a révélé le ministre de l’agriculture. Chargée du ministère de l’éducation nationale depuis l’arrivée de Ouattara Alassane, Kandia Camara a également félicité le maire de la commune d’Abobo pour sa nouvelle nomination : «La Côte d’Ivoire a un nouveau Premier Ministre: Hamed BAKAYOKO. Nommé ce jour Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense par le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA. C’est avec une réelle fierté que j’apprends cette nouvelle qui porte au sommet de l’État un homme ayant fait toutes ses armes auprès du Président Alassane OUATTARA et dans les arcanes du RDR et du RHDP. Notre bien aimé Hambak vient ainsi de mériter de la reconnaissance de la Nation. Étant déjà son collaborateur à la Mairie d’Abobo et au sein du Gouvernement, je mesure la légitimité de cette promotion en faveur d’un travailleur acharné, lucide, pragmatique et humble. Je présente donc mes chaleureuses félicitations à mon patron et à mon jeune frère.»

Les félicitations de Blé Goudé

«Au-delà de notre adversité et de nos divergences politiques, fidèle à ma philosophie politique et au respect que j’ai pour les institutions de mon pays, je voudrais vous féliciter en votre qualité de tout nouveau Premier Ministre de notre pays. Monsieur le Premier Ministre, je vous souhaite plein succès dans l’exercice de votre nouvelle fonction.», explique Blé Goudé.