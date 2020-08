Le RHDP se réjouit de la candidature de Ouattara Alassane

Présidentielle en Côte d’Ivoire – Le RHDP tient enfin son candidat à la présidentielle d’octobre prochain. Sollicité par les cadres et militants du RHDP, le président Ouattara Alassane a finalement accepté de se porter candidat à la prochaine élection en Côte d’Ivoire, une élection prévue dans trois mois. Suite au décès du candidat désigné par le RHDP, le parti présidentiel s’est tourné vers le dirigeant ivoirien, l’invitant à revenir sur sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat en Côte d’Ivoire.

Le RHDP vient de réagir à l’annonce de la candidature de Ouattara Alassane à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Après avoir annoncé son retrait de la course, le dirigeant ivoirien a fait volte-face en se relançant dans la course, évoquant un cas de force majeure. Les militants du parti présidentiel issus de la commune d’Abobo ont explosé de joie à l’idée de la candidature du dirigeant ivoirien, après le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef de gouvernement avait été désigné au mois de mars comme candidat du parti unifié à la présidentielle, suite au retrait du président Ouattara. L’opposition ivoirienne n’a pas mis du temps à réagir à la décision de candidature de Ouattara Alassane à la présidentielle d’octobre prochain. Alors que l’opposition cette décision du président ivoirien, le parti présidentiel se réjouit lui du revirement de l’actuel président ivoirien.

«Considérant la situation sociopolitique nationale marquée par la disparition tragique le 8 juillet 2020 du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, candidat désigné du RHDP à trois (03) mois du scrutin présidentiel, qui constitue un cas de force majeure ; Considérant l’impérieuse nécessité de préserver la grande œuvre de développement réalisée par le Président ALASSANE OUATTARA Président du RHDP à la tête du pays ; Considérant les nouveaux défis de l’environnement national et international marqué notamment par le terrorisme, une crise sanitaire mondiale, un ralentissement économique avec les difficultés sociales et humanitaires qui en découlent ; Considérant que ces défis induisent l’invention de nouveaux paradigmes et modes de gestion des Etats qui nécessitent de l’expérience et de l’expertise ; Soucieux de maintenir dans le pays, la paix et la stabilité retrouvées grâce à la gouvernance du Président ALASSANE OUATTARA après la longue crise, Demande à S.E.M. ALASSANE OUATTARA Président de la République, Président du RHDP d’accepter d’être le candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.», lisons- nous dans le communiqué finale qui a sanctionné le conseil politique du RHDP il y’a un peu plus d’une semaine. La réponse très attendue du président ivoirien est finalement connue. Lors de son adresse à la nation le 6 août dernier, le président ivoirien a annoncé sa candidature à la présidentielle d’octobre 2020.

La réaction du RHDP

«Considérant la situation sociopolitique nationale marquée par la disparition tragique le 8 juillet 2020 du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, candidat désigné du RHDP à trois (03) mois du scrutin présidentiel, qui constitue un cas de force majeure ; Considérant l’impérieuse nécessité de préserver la grande œuvre de développement réalisée par le Président ALASSANE OUATTARA Président du RHDP à la tête du pays ; Considérant les nouveaux défis de l’environnement national et international marqué notamment par le terrorisme, une crise sanitaire mondiale, un ralentissement économique avec les difficultés sociales et humanitaires qui en découlent ; Considérant que ces défis induisent l’invention de nouveaux paradigmes et modes de gestion des Etats qui nécessitent de l’expérience et de l’expertise ; Soucieux de maintenir dans le pays, la paix et la stabilité retrouvées grâce à la gouvernance du Président ALASSANE OUATTARA après la longue crise, Demande à S.E.M. ALASSANE OUATTARA Président de la République, Président du RHDP d’accepter d’être le candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020…Le RHDP voudrait exprimer ses vifs remerciements à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour le sacrifice inestimable qu’il accepte de faire de sa personne, dans l’intérêt supérieur de la Nation et des Ivoiriens.», a indiqué Adjoumani, le porte-parole du RHDP.