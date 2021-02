Côte d’Ivoire : une nouvelle tentative de coup d’état déjouée (Said Penda)

Publicités

Putsch manqué en Côte d’Ivoire – Ces révélations exclusives du journaliste Said penda risquent sans doute de faire encore grincer quelques dents. Selon l’ancien collaborateur de BBC Afrique, une tentative de coup d’Etat aurait été déjouée par les autorités ivoiriennes en décembre dernier, un échec qui a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes au sein de la grande muette.

Si les ivoiriens ont passé une fin d’année paisible au pays, cette quiétude aurait pu être perturbée n’eut été la vigilance des forces de sécurité ivoirienne, selon les investigations d’un célèbre journaliste africain. D’après les révélations de Said Penda, les autorités ivoiriennes ont déjà une tentative de renversement du pouvoir à la date du 22 décembre dernier, une information qui n’a pas été officiellement confirmée, faut-il le rappeler. Dans ses investigations, le journaliste rapporte que plusieurs sources sécuritaires lui auraient confié que les auteurs de ce putsch manqué n’en étaient pas à leur première tentative. Suite à une vague d’interpellations, les soldats impliqués dans cette tentative de renversement du régime auraient fait des confidences sur l’identité du vrai commanditaire de cette tentative de coup d’Etat. Selon les investigations menées par le journaliste, les exécutants de ce putsch manqué auraient cité Guillaume Soro comme étant le commanditaire. Rappelons que le Procureur de la République avait émis il y’a un an un mandat d’arrêt contre l’ancien chef du parlement ivoirien Guillaume Soro, cité dans plusieurs affaires dont une tentative de renversement du régime, à en juger par la diffusion d’un enregistrement entre Soro et un mercenaire européen.

«Le 22 Décembre dernier, les services de renseignements ivoiriens ont déclenché une opération d’interpellation des membres d’un groupuscule engagé dans une tentative de déstabilisation des institutions. Au total, une dizaine de civils et militaires seront arrêtés. Parmi les militaires actuellement en détention, il y a un colonel de la gendarmerie et le commissaire Kouassi du commissariat du 6e arrondissement d’Abidjan. Le planificateur de cette opération qui devait conduire au renversement du régime est un autre colonel de gendarmerie, jusque-là attaché militaire dans une ambassade ivoirienne dans un pays africain. L’homme est actuellement en fuite, après avoir eu vent de l’arrestation de ses complices en Côte d’Ivoire. Tous les individus impliqués dans cette action séditieuse sont rapidement passés aux aveux. D’après ma source au sein des renseignements ivoiriens, les accusés se sont littéralement effondrés devant les preuves de leur complot contre l’État que les éléments de la DST (Division de la Surveillance du Territoire) ont étalé devant eux. Ma source judiciaire proche du dossier confirme l’aveu des accusés. Tous les mouvements des accusés étaient en effet surveillés plusieurs mois avant leur arrestation. Une source sécuritaire proche de l’affaire m’a révélé que les personnes actuellement en détention ont tenu plusieurs réunions de planification avec le coordonnateur du coup, à l’Hôtel Tiama d’Abidjan. L’attaché militaire évoqué plus haut a par ailleurs des liens de parenté avec Guillaume soro, désigné par les personnes arrêtées comme le commanditaire du putsch avorté.», révèle le journaliste africain Said Penda. Ancien chef du parlement ivoirien, Guillaume Soro a déjà été condamné à 20 ans de prison dans une affaire de blanchiment d’argent, notamment pendant l’acquisition de sa somptueuse résidence dans la commune de Marcory, pour un montant de plus de 2 millions d’euros.

Une tentative suicidaire

«A l’analyse, si on s’en tient à la puissance de feu du GSPR (Groupement de Sécurité du Président de la République), comparé à l’armement dont disposaient différents commandos qu’étaient en train de mettre sur pieds guillaume soro, ces opérations avaient des allures d’actions suicidaires de laquelle aucun des membres des commandos ne serait sorti vivant. On note par ailleurs qu’aucun ancien commandant rebelle n’est impliqué dans toutes les opérations de déstabilisation commanditées par soro, preuve qu’il ne bénéficie d’aucune sympathie auprès des anciens chefs militaires de l’ex-rébellion.», rapporte l’ancien journaliste de BBC à l’issue de ses investigations sur ce putsch manqué.