Plat congolais : tour d’horizon des recettes congolaises les plus prisées

Cuisine Congolaise – On en parle très peu, mais la cuisine congolaise reste l’une des plus appréciées en Afrique centrale à ce jour. Les spécialités les plus prisées au Congo sont faites à base de feuille. Malheureusement, les congolais restent très discrets sur leur cuisine, ce qui ne nous empêchera pas de vous faire découvrir quelques recettes inoubliables que vous devrez absolument découvrir, si toutefois vous êtes de passage en RDC ou chez le voisin de la République du Congo.

Les plats congolais les plus prisées sont pour la plupart faits à base de feuilles. On découvre une panoplie de recettes congolaises sur la toile, mais la préparation reste un secret uniquement détenu par les congolais. Si vous ambitionnez de découvrir la cuisine congolaise sous tous ses différents aspects, l’idéal serait d’effectuer un séjour en République Démocratique du Congo, histoire d’en savoir davantage sur les secrets de la gastronomie congolaise. A notre niveau, nous pouvons vous présenter quelques recettes appréciées par les congolais et même par les touristes, des recettes traditionnelles que l’on retrouve souvent dans les services proposés par les meilleurs restaurants de la place. Les feuilles de manioc se retrouvent dans une bonne partie des recettes culinaires appréciées en RDC et chez le voisin de la République du Congo. L’une des recettes qui vous aurez l’occasion de découvrir ce lundi est le Sombé, un pondu de feuille de manioc qui reste d’ailleurs très facile à réaliser.

La République du Congo et la RDC sont surtout connues en Afrique de l’ouest pour leur musique qui depuis des années s’exporte en dehors des frontières africaines. Les patrons de la rumba congolaise les plus connus sont entre autres Koffi Olomidé, Werrasson, Awilo Longomba ou encore Fally Ipupa qui symbolise aujourd’hui la nouvelle génération. Mais en RDC, il n’y a pas que la danse et la musique qui sont appréciés. La cuisine congolaise en Afrique centrale est également très prisée de nos jours. Les plats faits pour la plupart à base de feuille de manioc, sont digestes et nécessitent très peu d’ingrédients pour leur réalisation. De nombreuses recettes congolaises sont disponibles sur la toile, mais les congolais gardent dans le plus grand des secrets, les étapes de leur préparation. Nous allons donc vous présenter brièvement quelques recettes congolaises qui feront votre bonheur si vous envisager de vous familiariser avec la cuisine congolaise. Mais attention, vous devez aimez les feuilles de manioc si vous voulez vraiment apprécié la diversité culinaire de la RDC, ces feuilles restent un dénominateur commun dans la réalisation de nombreuses recettes dans ce pays d’Afrique centrale.

Sombe

Le sombe est l’une des recettes les plus populaires en République Démocratique du Congo. Mais d’une région à une autre, vous pourriez découvrir ce plat congolais sous divers angles. Mais ses ingrédients principaux restent les feuilles de manioc, le poisson fumé, l’huile de palme et la viande. Sans vous donner de plus amples détails sur sa préparation, ce plat reste très digeste, donc pratique pour ceux qui ont la digestion souvent difficile.

Liboke

Dans la langue la plus parlée en RDC, à savoir le Lingala, Liboke signifie Paquet. Comme son nom l’indique, le plat est empaqueté dans des feuilles et cuit à la vapeur. Les principaux ingrédients de cette recette restent le poisson, la tomate et quelques épices. D’une région à une autre, ce plat congolais se présente sous divers aspects.

Le likayabu

Le likayabu est une recette adoptée par les congolais depuis plusieurs siècles. Il s’agit d’une recette de poisson qui peut être fris avec du poivron, du champignon frais, ou de la pâte d’arachide. Mais ne vous attendez pas à ce que nous vous livrons les secrets de cette recette séculaire, car elle reste détenue dans le plus grand des secrets par les congolais.

Le mikaté

Si vous aimez les beignets, alors vous allez surement adorer le mikaté, une recette de beignet faite à base de levure, de farine, de sucre vanillé et autres ingrédients. Ce plat congolais peut s’accompagner de différentes saveurs (ananas, bananes, vanilles…)