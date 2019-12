Coupé Décalé : DJ Lewis annonce son grand retour

Retour de DJ Lewis – Avant l’ère Arafat, le chanteur ivoirien était l’un des artistes coupé décalé les plus adulés en Côte d’Ivoire. Basé aux Etats-Unis depuis plusieurs années, le chanteur ivoirien avait temporairement laissé le micro pour se consacrer à d’autres activités. Aujourd’hui, l’artiste annonce son grand retour au sein de la tendance musicale.

DJ Lewis arrive avec de grands projets pour les mélomanes et fans du coupé décalé. L’interprète du tube à succès ‘‘grippe aviaire’’ annonce un retour en force dans la musique ivoirienne depuis les Etats-Unis où il réside actuellement. Le chanteur ivoirien envisage d’ores et déjà de reconquérir son public et ses fans dans un an, puisqu’il annonce faire un giga concert d’ici la fin de l’année 2020. Pour l’heure, c’est le grand mystère sur ce giga spectacle que prépare l’ancienne star de la musique coupé décalé. Dj Lewis envisage aussi de se lancer dans la conquête de plusieurs trophées, avec des nominations au Primud notamment, la cérémonie de distinction initiée par MGroup depuis l’année dernière. Autre projet phare de l’artiste qui signe son grand retour, la sortie d’un album. Très peu de chanteurs coupé décalé ont un album à leur actif. Mais contrairement au défunt DJ Arafat qui visait le disque d’or avec son album Renaissance, l’interprète de la chanson à succès ‘‘grippe aviaire’’ reste discret sur ses objectifs avec la sortie de son opus. Aucune info pour l’instant sur la date de sortie de cet album que ses fans attendent impatiemment, encore moins sur le nombre de chansons ou concepts qui figureront sur cet opus. L’information à retenir, c’est le retour de DJ Lewis sur la scène musicale l’année prochaine.

L’année 2020 sera marquée par le grand retour de DJ Lewis sur la scène de la musique coupé décalé. Après avoir fait les beaux jours de cette tendance musicale, le chanteur ivoirien s’était envolé pour les Etats-Unis, où il s’est moins consacré à sa carrière en musique. L’artiste ivoirien souhaite donc changer les choses et reprendre la place qui lui revenait de droit au sein de cette tendance musicale ivoirienne : «Un événement qui marquera le début d’une nouvelle ère, Une histoire nouvelle qui s’écrira, Une philosophie musicale qui s’établira au rythme de mes inventions», indique l’artiste ivoirien. Sur les réseaux sociaux, DJ Lewis a appelé ses fans à se joindre à lui pour cette nouvelle aventure qui commencera dès l’année prochaine : «En ma qualité d’Artiste de renommée et quelqu’un dont le talent et l’esprit de créativité a marqué sa génération et tout le monde entier. Je pense qu’il est grand temps pour moi de faire figure d’une présence très remarquable au Scène des acteurs de la musique africaine, Chose que je ne pourrai réaliser sans l’aide et le soutien de tous ceux qui aiment et continuent d’aimer LEWIS et MA MUSIQUE. Venez afin que tous ensemble batissions une nouvelle histoire, Notre histoire de demain», a fait savoir l’ancienne vedette du coupé décalé. Comme on peut déjà s’en douter, il ne s’agit guère d’un simple retour qui sera marqué par la sortie d’un single ou deux, comme on a pu le voir avec certains artistes. L’interprète du tube à succès grippe aviaire arrive pour tout bouleverser au sommet de la hiérarchie.

DJ Lewis en mode reconquête

