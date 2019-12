Concept Kong d’Arafat : son manager lance un ultimatum à Universal Music

Sortie de Kong de DJ Arafat – Si ‘‘moto-moto’’ reste officiellement le dernier concept lancé par le Yoro avant son terrible accident dans lequel il a péri le 12 août dernier, l’artiste coupé décalé n’avait pas fini de faire danser ses fans. L’un de ses concepts qui était annoncé avant sa mort était baptisé «Kong». Quatre mois après le décès de l’artiste, toujours rien.

Le concept Kong de DJ Arafat est attendu depuis des mois par les chinois, à savoir les fans du Yorobo. En partenariat avec la maison de production Universal Music, le roi de la musique coupé décalé avait visiblement en stock de nombreux titres inédits. Sa maison de production a annoncé la sortie d’un album à titre posthume, un album sur lequel figurerait en toute exclusivité le concept ‘‘Kong’’ dont la promo avait déjà été lancée par le chanteur ivoirien, peu de temps avant son terrible accident de moto survenu le 12 août dernier à Abidjan. Un peu plus de trois mois après l’inhumation du Yorobo connu à l’état civil comme Ange Didier Houon, toujours pas de nouvel, encore moins le nouveau tant attendu par ses fans. Comme on pouvait s’en douter, cette situation agace l’entourage de l’artiste décédé, plus particulièrement son manager qui s’est investi à faire pérenniser l’œuvre du Daishikan dans la musique coupé décalé. En pleine préparation d’un festival dédié au Yoro, festival qui aura lieu la semaine prochaine, Arnaud Jaguar a lancé un ultimatum à la Maison de production d’Ange Didier Houon. Pour le manager, Universal Music Africa doit faire découvrir aux fans du Yoro son tout dernier concept lancé avant sa mort, et cela dans les plus brefs délais.

DJ Arafat est décédé en laissant derrière lui de nombreuses œuvres musicales inachevées comme son tout dernier concept baptisé ‘‘Kong’’. Après les obsèques du chanteur, plusieurs proches avaient annoncé la sortie imminente de cette nouvelle danse créée par Ange Didier Houon avant son décès le 12 août dernier à Abidjan. Mais des mois se sont écoulés depuis l’inhumation de l’artiste ivoirien, et le concept tant attendu n’a toujours pas pointé le bout de son nez. Pour pérenniser l’œuvre du roi du coupé décalé, ses proches, en l’occurrence son manager et plusieurs têtes d’affiches de la yorogang, préparent un festival musical en son honneur. Son manager Arnaud Jaguar a plaidé pour une sortie de son nouveau concept «kong» avant la tenue du festival prévu pour la semaine prochaine, à moins d’un changement de dernière minute dans le programme : «Je suis plus pressé que tout le monde pour la sortie de Kong mais ce n’est pas à nous que revient le dernier mot. Dj Arafat comme vous le savez a signé avec une maison de prod qui est Universal donc sans l’accord d’universal Kong ne peut pas sortir. Nous avons entamé une discussion depuis un moment mais toujours rien. À la suite de cela nous avons lancé un ultimatum c’est-à-dire avant le FESTIVAL DJ ARAFAT Kong doit sortir pour que ce festival soit vraiment une réussite. Donc Ivoiriens, chinois, l’Afrique entière restez tranquilles car nous allons continuer à batailler pour non seulement la sortie de Kong mais aussi de tous les derniers sons de notre Daishikan national», a fait savoir son manager.

Un album à titre posthume de DJ Arafat en cours

«Aujourd’hui notre rôle, en tant que producteur, est de pérenniser la portée de l’œuvre de DJ Arafat mais aussi de préserver ses intérêts pour que les revenus qui en découlent puissent bénéficier à ses ayants droit. Concernant la Musique de Didier, de nombreuses œuvres avaient été produites et restent inexploitées à ce jour. Nous commercialiserons bientôt un album posthume qui sera la réédition de l’album “Renaissance” avec des inédits de DJ Arafat et des collaborations internationales et panafricaines. Faites confiance au Daishikan, il n’a pas fini de nous faire chanter et danser.», rapportait il y’a quelques mois la maison de production de l’artiste coupé décalé. Mais Universal Music Africa n’a toujours pas donné une date précise.