Le festival de DJ Arafat annulé

Festival du Daishikan – Décédé le 12 août dernier à Abidjan dans un accident de circulation, DJ Arafat était à l’honneur jeudi soir au stade de la BAE, à l’occasion d’un festival annuel organisé en son honneur. Le spectacle prévu pour se poursuivre ce vendredi n’aura pas lieu, après les incidents survenus la veille au stade et aux alentours du lieu du spectacle.

L’acte 2 du festival de DJ Arafat, prévu pour ce vendredi 27 décembre dans la commune de Yopougon, n’aura pas lieu. L’information vient d’être livrée par Arnaud Jaguar, ex manager du chanteur coupé décalé décédé il y’a quelques mois. Dans un communiqué diffusé il y’a quelques minutes, l’ancien manager du Daishi a révélé les raisons de cette annulation de dernière minute. Selon les explications fournies par Arnaud Jaguar, le spectacle a été annulé en raison des incidents survenus en marge de cet hommage rendu au roi du coupé décalé dans la commune de Yopougon. Selon plusieurs images rapportées par des témoins sur scène, certains spectateurs ayant pris part à ce festival, se sont adonnés à des actes de vandalisme dans le quartier toit rouge de ladite commune. Aussi, pendant le déroulement de la première soirée de ce spectacle, les fans du Yorobo qui se font communément appeler la chine, ont lancé des projectiles au Molare, lorsqu’il faisait son apparition sur scène. Des membres de la Yorogang, chargés de l’organisation de l’évènement, ont pris la parole pour dénoncer cette attitude de certains fans du roi de la musique coupé décalé. Conséquence de l’indiscipline de certains chinois, l’acte 2 du festival dédié à l’icone du coupé décalé n’aura plus lieu, malgré les négociations entamées.

Le festival de DJ Arafat, censé se déroulé sur deux jours, a été finalement annulé, après une première partie du spectacle marquée par de nombreux incidents. C’est Arnaud Jaguar, l’ancien manager du chanteur ivoirien décédé, qui a transmis l’information dans la soirée de vendredi, peu de temps avant le démarrage de l’acte 2 de ce festival dédié au Yorobo : «Chers chinois, après plusieurs négociations avec les autorités pour poursuivre le festival DJ ARAFAT, nous nous sommes vu refuser l’autorisation de continuer en raison des ÉVÉNEMENTS malheureux d’hier. Je tiens à vous informe que le festival en hommage à DJ ARAFAT est annulé… Merci pour votre mobilisation, merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour nous permettre de rendre hommage à notre artiste. Toutes mes excuses pour les manquements, Merci». Lors de la première partie de ce festival qui s’est déroulée jeudi soir, plusieurs actes de vandalisme ont été signalés dans le quartier toit rouge de la commune de Yopougon. Le Molare s’est également fait attaquer par les chinois lors de son arrivée sur scène au stade de la BAE. Ce vendredi, l’ancien membre de la Jet set ivoirienne a réagi à l’incident survenu en marge de l’évènement : «Bonjour je vais bien , finissons l’année dans la paix , je n’en veux à personne c’est un incident isolé . J’ai fait 4 h là-bas sans incident . Certains on attisé la haine et la violence et on gâchés la fête du plus grand nombre. Nous nous devons d’être tous intelligents et prendre de la hauteur face à certains agissements. Excellente fêtes de fin d’année», rapporte le président de la structure évènementielle MGroup.

Un festival qui a vu le jour grâce au Molare

«Bonjour tout le monde , ça fait bientôt 5 mois que mon idole , mon inspiration DJ Arafat nous a quitté . Quand il est parti, mille et une personne ont promis de m’aider moi ainsi que toute la YOROGANG, hélas on n’a vu personne. Un jour olivette la servante de DJ Arafat qui a passer plus de 15 ans à ses côté m’a appelé pour me dire qu’elle voulait ouvrir un restaurant , je l’ai donc aidé comme je peux et ensuite Molare a donné la plus grande partie.», révèle Yves Roland Jay Jay, le chargé de communication de la Yorogang.