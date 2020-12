Clash entre l’artiste Vitale et son ex l’Homme Saga

Publicités

Coupé décalé – Tout est parti d’une série de clashs entre la chanteuse Vitale et Bamba Amy Sarah, l’actuelle épouse de Souleymane Kamagaté dit l’Homme Saga. Depuis lors l’on assiste à une série de révélations de part et d’autres. La chanteuse coupé décalé a récemment révélé avoir été victime d’envoutement de son ex, des révélations auxquelles l’acteur du showbiz ivoirien n’est pas resté insensible.

Jusqu’où ira la guerre entre la chanteuse ivoirienne Vitale et son ex-petit ami ? Pour l’heure, l’on assiste depuis peu à des révélations de part et d’autres, chaque camp tentant d’accuser l’autre. La chanteuse ivoirienne, auteure d’un magnifique featuring avec le chanteur ougandais Eddy Kenzo, a récemment déclaré que son ex-petiot ami avait eu recours à des pratiques d’envoutement, pendant qu’ils étaient encore ensemble. Ce dernier n’a pas tardé à réagir aux accusations de la chanteuse coupé décalé. Selon l’homme Saga, Vitale n’est pas la personne qu’elle tente de faire croire. L’acteur du showbiz ivoirien a affirmé que cette dernière avait accepté d’avoir des relations avec lui, à son domicile, dans le lit qu’elle partageait avec son fils. Pour l’heure, difficile de démêler le vrai du faux dans ces nombreuses révélations.

Sommes-nous à l’orée d’un nième buzz dans l’univers du coupé décalé entre Vitale et L’Homme Saga, l’époux de la chanteuse Bamba Amy Sarah ? Seule certitude du moment, les deux acteurs du milieu coupé décalé se rejettent la pierre, et ce depuis le clash entre Bamba Amy Sarah et Vitale. La chanteuse qui a déjà été auréolé d’un trophée aux Primud avait laissé entendre que son ex-petit ami recourait à l’envoutement : «Je jure sur ma bible que j’ai acheté en Israël. Ce n’est pas toi qui m’a laissé c’est plutôt moi qui ai mis fin à notre relation. Quand je t’ai dis merde au départ tu pensais que je m’amusais donc le lendemain tu es venu frapper à mon portail pendant des heures je ne t’ai pas ouvert. Je reconnais que je te manque. Tu n’arrives pas à m’oublier. Mais stp oublie moi. Tu es un buveur de sang. Tu souillais mon corps. Tu voulais m’utiliser pour tes rituels et tes incantations de broutages que tu partais faire à Dabou et Bonoua . A mon issus tu as pris mon slip de couleur noir pour faire des choses avec. Je me sentais toujours bizarre quand nous sortions encore ensemble. Ma carrière avait du mal à decollé. Tu voulais empêcher mon étoile de briller. Mais depuis que je me suis séparée de toi ma carrière musicale avance . Je regrette d’avoir salir ma vie, mon corps avec toi. Je prie Dieu de me laver de toutes tes souillures. Depuis notre séparation toutes mes activités marchent. Ma carrière musicale avance. Je fais partie des artistes en Vogue.», a déclaré la chanteuse ivoirienne. Comme il fallait s’y attendre, l’Homme Saga n’est pas resté silencieux après ces graves révélations de son ex-copine.

La cinglante réponse de l’Homme Saga

«Je n’ai jamais marabouté une femme. Tu me suppliais de te présenter à ma mère. Moi également je jure sur le coran. Aucune femme avec qui j’ai entretenu des relations intimes ne peut dire que j’ai l’éjaculation précoce. Je n’ai jamais eu cette maladie. Je n’ai jamais marabouté une femme. Je suis un joli garçon. J’ai les moyens. Je connais la femme. Je sais dragué la femme. Donc je n’ai pas besoin de pratiques occultes pour sortir avec une femme ou me faire aimer par elle. Je tombe des nues quand tu racontes que c’est toi qui m’a laissé. Toi qui a annonçait partout sur les réseaux sociaux que » bientôt le mariage avec l’homme saga ». Tu me suppliais de te présenter à ma mère. Je te mentais chaque fois que mère vit à l’intérieur du pays.», a répondu pour sa part l’acteur du showbiz ivoirien. La réponse de Vitale à ces accusations ne devrait pas tarder.