Dette de la Côte d’Ivoire : Zasso Patrick recadre l’opposition ivoirienne

Dette ivoirienne – la flambée de la dette ivoirienne a été ces derniers jours au centre d’une vive polémique. Pour certains opposants ivoiriens, le niveau d’endettement du pays reste alarmant, un avis que ne partage pas forcément l’un des proches militants du pouvoir, l’activiste Zasso Patrick.

Faut-il s’alarmer du niveau de la dette en Côte d’Ivoire ? Pour l’opposition ivoirienne le niveau d’endettement de la Côte d’Ivoire est un sujet qui devrait faire partie des priorités du gouvernement actuel, surtout après les dernières révélations du magazine économique SIKA Finances. A en croire ce média économique, la dette de la Côte d’Ivoire serait passée actuellement à 17 000 milliards de Francs Cfa, soit plus d’un tiers du produit intérieur brut du pays. Si la Côte d’Ivoire est le pays le plus endetté de la zone Uemoa, le niveau élevé de la dette ivoirienne ne doit pas pour autant susciter d’inquiétudes, selon Zasso Patrick, l’un des proches du régime actuel. Pour l’activiste ivoirienne le niveau d’endettement du pays n’a pas encore atteint les 70% du Pib ivoiriens, ce qui laisse entendre que le taux d’endettement du pays est encore dans les normes exigées. Quoi qu’il en soit, la Côte d’Ivoire devrait dans les années à venir, proposer un plan de restructuration de sa dette.

La dette ivoirienne a encore connu une hausse selon les révélations du magazine économique Sika Finances. A en croire ce média, la dette de la Côte d’Ivoire serait actuellement passée à 17000 milliards de dollars, des révélations qui ont suscité de nombreuses réactions au sein de l’opposition. Pour Zasso Patrick, pas besoin d’être un expert en finances pour savoir que le niveau d’endettement du pays n’est pas encore alarmant : «Côte d’Ivoire : 17 000 milliards de fcfa soit 41, 7 % du PIB Ghana: 27080 milliards de fcfa soit 78 % du PIB Egypte : 12:milliards d’euro soit 103, 3 % du PIB USA: 28000milliards de dollar US soit 107, 8% du PIB Japon: 9266 milliards d’euro soit 236,4% du PIB. La dette publique du Ghana a atteint un record de 286 , 080 milliards de cédis, soit 49, 66 milliards de dollars ou encore 27 080 milliards de FCFA , à fin Octobre 2020 selon une note de la BANK OF GHANA publiée le 1er Février 2021 , ce volume est composé d’une dette intérieure de 25 , 5 milliards de dollars et d’une dette extérieure de 24, 16 milliards de dollars On devient pays surendetté lors que le PIB d’un pays dépasse les 70 % , qui est un taux à la norme communautaire et qui traduit un surendettement d’un pays . Juste dire à nos pops que la Côte d’Ivoire n’est pas un pays surendetté donc désolé pour vous … La dette n’est pas une catastrophe pour un pays , elle permet plutôt de financer les grands projets d’un gouvernement, les projets tels : les routes , les ponts , les échangeurs, le métro , construction des hôpitaux, des stades ect.. donc ceux qui racontent du n’importe n’ont vraiment rien compris .», a déclaré l’activiste proche du RHDP.

Mamadou Koulibaly tire la sonnette d’alarme

«Quand Ouattara arrivait au pouvoir, le stock de la dette, qui était de 6.373,9 milliards F. Cfa, a été réduit par le programme Ppte, à 2.283,9 milliards F. Cfa en 2012, avec un produit intérieur brut (Pib) courant de 13.804 milliards F. Cfa. En fin 2018, cette dette est à 11.607,77 milliards F. Cfa et le Pib à 23.899,78 milliards Cfa. Le taux de croissance annuel moyen du Pib est de 9,7%, tandis qu’il est de 31,12% pour ce qui concerne la dette. Ils endettent l’Etat pour mieux détourner et surfacturer. La dette roule plus vite que le Pib. Au moment de rembourser, il faut alors de nouvelles dettes pour servir les anciennes. Un cercle vicieux.», a déclaré le président du Lider Mamadou Koulibaly.

