Résultat euromillion (FDJ) : mardi 17 décembre 2019

Tirage du jour – La Française des jeux et ses partenaires européens viennent de dévoiler les résultats de la soirée de ce mardi 17 décembre. A titre de rappel, une cagnotte de 47 millions d’euros était promise à celui ou celle qui devinerait les bons numéros sur sa grille Euromillion ce mardi.

L’attente était longue mais les résultats de la loterie euromillion du mardi 17 décembre viennent de tomber. Le principe du jeu n’a toujours pas changé. Il suffit, pour gagner de valider une grille avant la fermeture des paris chez un buraliste ou en ligne. Une fois votre mise enregistrée, vous devrez attendre l’heure des résultats comme tout le monde pour savoir si vos numéros vous ont porté chance ce soir. Si la chance est de votre côté, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de repartir avec la bagatelle de 47 millions d’euros ce soir. Ceci ferait également de vous le tout premier gagnant du mois de décembre dans cette loterie européenne. Outre les 47 millions d’euros garantis ce soir par la FDJ et ses partenaires, la loterie vous offre également une seconde chance d’empocher la somme d’un million d’euros, grâce au tirage My Million. L’avantage est que vous n’aurez aucune mise supplémentaire à faire pour tenter de gagner cette somme promise chaque soir par la Française des jeux à un joueur résident en France ou dans les départements d’outremer. Il suffit que le facteur chance soit de votre côté pour empocher ce million d’euros.

Les résultats de la loterie euromillion viennent d’être dévoilés il y’a à peine quelques instants en direct par la Française des jeux et ses partenaires européens. La précédente cagnotte qui était en jeu, a grimpé pour ce soir, ce qui signifie qu’aucun joueur n’a pu déviner les bons numéros pour la soirée du vendredi dernier. Mais les choses pourraient changer ce soir peut-être. Pour info, la Française des jeux et ses partenaires européens garantissent au vainqueur de ce mardi la somme de 47 millions d’euros. Pour entrer en possession de cette super cagnotte, il n’y avait qu’une seule chose à faire, à savoir valider une grille classique et surtout cocher les bons numéros. Sans plus attendre découvrons ensemble les numéros gagnants qu’il fallait jouer ce soir : 1-7-12-25-49. Mais ce n’est pas tout puisqu’il vous fallait aussi cocher deux numéros étoiles, en plus des cinq numéros gagnants de la soirée. Les numéros étoile de ce tirage euromillion sont les suivants : 6-9. Voici donc la combinaison de la soirée, pour ceux qui ont raté la diffusion en direct des résultats de la loterie européenne. La prochaine étape consiste à la vérification des résultats pour savoir si nous avons un gagnant. Si les numéros dévoilés ce soir correspondent à ceux qui figurent sur votre grille, alors vous repartez sans discussion avec la somme de 47 millions d’euros mise en jeu ce mardi. Mais vos chances de réussir à cocher les bons numéros sont très faibles si l’on se fie aux probabilités du jeu. Les chances de remporter le jackpot en validant une seule grille sont d’une chance sur près de 140 millions. Mais difficile n’est pas impossible, car des centaines de joueurs européens ont déjà décroché le gros lot de la Française des jeux et de ses partenaires européens. A ce jour, 103 joueurs en France ont déjà remporté le gros lot à la loterie européenne. Et même si aucun gagnant français n’a encore décroché la super cagnotte qui est de 190 millions d’euros, la France domine au niveau de l’Europe en nombre de gagnants à l’euromillion.

Résultats du tirage euromillion

Outre le jackpot, n’oubliez pas le million mis en jeu par la FDJ en guise de bonus aux joueurs français. Pour remporter ce million, il faudrait croiser les doigts et espérer que son code identifiant soit tiré au sort par la Fdj ce soir. Selon les informations fournies par la Française des jeux, le gagnant de la soirée est le détenteur du code suivant : HC 922 2192.