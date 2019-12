Gagnant et résultat Euromilion (FDJ) : vendredi 20 décembre 2019

Tirage du jour – Le mois de décembre a finalement connu son deuxième gagnant, puisque la cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux et ses partenaires européens est tombée à sa mise initiale qui est de 17 millions d’euros. Pour tenter de repartir avec ce pactole, il fallait tout simplement valider une grille comme l’ont fait des millions de joueurs européens ce soir.

Pas de super cagnotte ce soir à la loterie européenne, puisque le compteur est revenu à sa mise initiale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il ne reste plus qu’une poignée de tirages à l’euromillion avant le passage à une nouvelle année qui espérons-le, sourira aux joueurs qui ont raté le jackpot cette année. Mardi dernier, la française des jeux et ses partenaires européens garantissaient la bagatelle de 47 millions d’euros au gagnant de la loterie européenne. Cette colossale somme promise à celui qui aurait la bonne combinaison, n’est plus en jeu, pour la simple raison qu’elle a été remportée par un joueur résident en Espagne. Pour la soirée de vendredi 20 décembre, ne vous attendez donc pas à remporter le super lot puisque la cagnotte s’élève seulement à la bagatelle de 17 millions d’euros. Toutefois, si vous avez assez de chance ce soir, vous pourriez vous retrouver à la tête de 18 millions d’euros, si l’on ajoute le million d’euros offert par la FDJ aux joueurs résident en France ou en DOM. Découvrons les résultats pour savoir si nous avons un troisième gagnant pour ce mois de décembre.

Les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 20 décembre viennent d’être à l’instant dévoilés par la française des jeux et ses partenaires européens. Petite déception pour ceux qui s’attendaient à jouer ce soir pour une cagnotte supérieure à 50 millions, puisque le jackpot proposé ce soir est revenu à sa mise initiale, pour la simple raison qu’un joueur résident en Espagne a remporté les 47 millions d’euros mis en jeu mardi dernier dans cette loterie européenne. Pour ce soir, il ne faudrait donc pas rêver d’une cagnotte similaire à celle du tirage euromillion du 7 juin 2019. Pour ceux et celles qui ont manqué la diffusion en direct des résultats du jour, nous vous proposons de découvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour remporter la cagnotte du jour. Si vous avez validé une grille classique ce soir, alors votre gain s’établira autour de 17 millions d’euros. Pour empocher les 17 millions d’euros de la FDJ et ses partenaires européens, il fallait cocher les numéros suivants sur votre grille : 8-24-30-32-34. Avoir une combinaison de cinq chiffres n’est pas suffisant pour gagner le jackpot dans cette loterie. Vous devrez également cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée pour empocher les 17 millions d’euros, à savoir la 3 et la 4. Les résultats étant, il est temps de jeter un coup d’œil à votre grille pour savoir si la somme mise en jeu est à vous ce soir. Pour cela, il suffit que votre combinaison validée ce jour soit identique aux résultats du tirage euromillion de ce vendredi 20 décembre, et les 17 millions d’euros sont à vous sans discussion.

Résultats du tirage My Million

C’est un fait, il n’est pas toujours évident d’avoir un gagnant, surtout pour une loterie où chaque grille classique vous donne droit à une chance sur plus de 139 millions en termes de probabilités. C’est pour compenser cela que la FDJ récompense un joueur lors de chaque tirage de la somme d’un million d’euros. Rassurez-vous, vous n’aurez aucun centime de plus à débourser pour remporter ce million d’euros supplémentaire. Il faudrait juste avoir assez de chance pour que votre code My Million soit tiré au sort par la FDJ. Pour ce soir, l’heureux gagnant du million de la Française des jeux est le détenteur du code suivant : MR 287 5598. Selon les informations dont nous disposons, il s’agit d’un joueur ayant enregistré sa mise sur Internet.