Résultat Euromillion (My Million) : mardi 24 décembre 2019

Tirage du jour – Si vous avez validé une grille ce mardi, veille de la fête noël, alors sachez que vous avez la possibilité de gagner jusqu’à 25 millions d’euros, grâce à la FJD et ses partenaires européens. Pour ce 24 noël, la française des jeux a également fait un heureux en France grâce au tirage My Million. Malheureusement pour les franciliens, l’heureux millionnaire de la soirée nous vient d’ailleurs.

Ce mardi 24 décembre, la somme de 25 millions d’euros était promise au joueur qui aurait les bons numéros de la loterie euromillion sur sa grille ce soir. La cagnotte reste en hausse comparée à celle du vendredi dernier, étant donné l’absence de gagnants lors du précédent tirage. Si vous avez été parmi ceux qui ont tenté leur chance ce soir, alors vous êtes probablement dans l’attente des résultats de la loterie européenne. La règle reste la même, à savoir qu’il vous faut une combinaison de 7 numéros sur votre grille pour empocher la cagnotte proposée ce soir. Si vous êtes un joueur résidant en France ou dans les départements d’outremer française, alors vous devez aussi probablement être dans l’attente du code My Million gagnant de ce soir. Selon les informations transmises par la Française des jeux sur ce tirage qui permet d’empocher la somme d’un million d’euros, le code tiré ce soir a été validée depuis l’Auvergne Rhône alpes. Alors si vous habitez la région et que vous avez validé une grille, vous avez donc deux chances d’être millionnaire ce soir. Découvrons les résultats ensemble pour savoir si la chance vous a souri dans cette loterie européenne cette veille de la fête de noël.

Les résultats de la loterie euromillion de ce mardi 24 décembre viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. La cagnotte proposée pour ce soir s’élevait à 25 millions d’euros, une cagnotte en hausse, faute d’un gagnant la semaine dernière dans cette loterie. Pour repartir avec le jackpot du jour, il n’y avait qu’une seule chose à faire, à savoir valider une grille et bien entendu cocher les numéros gagnants du jour. Pour être plus précis, il fallait cocher cinq bons numéros et deux bons numéros étoiles. Si vous avez raté le tirage en direct, nous vous proposons de redécouvrir la bonne combinaison de la soirée : 3-11-13-14-47. Mais ce n’est pas tout, car en plus des des cinq numéros, il vous fallait également cocher les deux bons numéros étoiles avant de remporter les 25 millions d’euros de ce tirage euromillion du 24 décembre. Les numéros étoiles à cocher étaient la 1 et la 9. Les résultats étant connus, il est temps de passer aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux propriétaire des 25 millions d’euros proposés par la Française des jeux et ses partenaires européens au cours de cette soirée. Si les numéros dévoilés lors du tirage figurent sur votre grille alors vous empochez sans discussion la cagnotte du jour qui est de 25 millions d’euros.

Résultats du tirage My Million

Selon les probabilités de gain, chaque grille vous offre une chance sur près de 140 millions de remporter le jackpot de la FDJ et ses partenaires. C’est pour cette raison que la Française des jeux vous propose une seconde possibilité de devenir millionnaire dans cette loterie européenne, grâce à votre code My Million qui fait office d’identifiant. Votre code My Million vous offre l’occasion d’empocher la somme d’un million d’euros, à condition bien sûr que le code en question soit tiré au sort. L’heureux millionnaire de la soirée n’est malheureusement pas un joueur sur internet. Selon les informations fournies par la FDJ, le code qui repart avec le million de la Française des jeux ce soir est le suivant : GN 083 8517. Malheureusement, les franciliens ne sont pas à l’honneur pour ce tirage My Million. Le gagnant de la soirée pour ce jeux exclusivement destiné aux joueurs résident en France et en DOM, nous vient de l’Auvergne rhone alpes.