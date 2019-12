Tirage Euromillions My Million du vendredi 27 décembre 2019

Tirage du jour – Le principe du jeu n’a pas changé mais la cagnotte euromillion continue elle, de grimper. Fixé à 25 millions d’euros il y’a quelques jours, le jackpot de la loterie européenne est passée à un montant de 38 millions d’euros pour ce vendredi 27 décembre 2019, correspondant à l’avant dernier-tirage de ce mois. Pour avoir la cagnotte il suffisait d’investir la somme de 2,5 euros.

La Française des jeux et ses partenaires européens ont levé le voile sur la combinaison euromillion gagnante du jour. Comme vous le savez certainement, il existe plusieurs façons d’être millionnaire et la loterie européenne est justement l’une de ses nombreuses opportunités qui s’offrent à vus de changer radicalement de vie en réalisant vos désirs les plus fous. Pour cela, il vous suffit juste d’avoir les bons numéros du tirage de la soirée et empocher ainsi les gains proposés. Une combinaison de numéros gagnants vous garantira pour ce vendredi 27 décembre un super pactole dans cette loterie européenne. A l’approche des fêtes du nouvel an, vous avez été nombreux à tenter votre chance ce soir pour espérer empocher la somme mise en jeu. Le montant en question de ce vendredi s’élevait à 38 millions d’euros. Pour remporter cette somme il fallait simplement cocher quelques cases sur votre grille classique acquise pour un montant de seulement 2,5 euros. Et à côté du jackpot, n’oubliez pas qu’il existe une deuxième possibilité pour vous d’empocher un million dans cette loterie, grâce à votre code My Million. Seule condition à remplir, valider votre grille en tant que résident français ou dans un des départements d’outremer française.

Les numéros gagnants de l’euromillion et le code gagnant du tirage My Million de ce vendredi 27 décembre viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne. Mais avant d’aller plus loin, petit rappel sur le montant du jackpot qui a encore grimpé pour cette soirée. La cagnotte proposée pour ce soir s’élevait à 38 millions d’euros plus exactement, signe qu’aucun joueur n’avait réussi à deviner lors du précédent tirage euromillion les chiffres gagnants. Pour repartir avec les 38 millions d’euros mis en jeu, il vous fallait tout simplement une grille et le plus important par-dessus-tout, cocher les cinq bons numéros du jour. Sans plus tarder, nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants de ce soir qui vont vous permettre, on l’espère, d’empocher la cagnotte de la loterie européenne : 1-7-22-26-35. Mais une combinaison de cinq chiffres n’était pas suffisante pour repartir avec le jackpot de la soirée. Outre cette première combinaison, il vous fallait également cocher les deux bons numéros étoiles dévoilés lors du tirage euromillion de ce vendredi, à savoir la 5 et la 10. Les résultats étant connus, l’heure est maintenant aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant du jour le jackpot de 38 millions d’euros proposé par la Française des jeux et ses partenaires. Si les numéros dévoilés lors du tirage figurent sur votre grille alors vous empochez sans discussion la cagnotte de la soirée. Par contre vous serez tenu de la partager en part égales dans l’éventualité où il y’aurait d’autres gagnants dans cette loterie européenne pour ce soir, chose qui arrive très rarement.

Résultat du tirage My Million

Outre le jackpot, rappelez-vous que votre code My Million qui fait office d’identifiant de votre grille peut également faire de vous un millionnaire ce soir, à condition bien sûr que le code en question soit tiré au sort par la Française des Jeux. Ce tirage My Million ne demandera aucun sou supplémentaire. Il suffit juste d’avoir assez de chance pour que son code soit tiré au sort. L’heureux millionnaire de la soirée n’est pas un joueur en ligne comme c’était le cas il y’a quelques jours. Selon les informations fournies par la FDJ, le gagnant My Million est le détenteur du code suivant : GJ 753 0795. Le millionnaire de la soirée nous vient de la Normandie selon la FDJ.