Tirage Euromillions My Million du 31 décembre 2019

Résultat du mardi 31 – Si vous faites partie des millions de joueur qui ont validé une grille ce mardi, alors sachez qu’une cagnotte de plus de 40 millions d’euros vous attends ce soir. Pour le dernier tirage euromillion de l’année 2019, la française des jeux et ses partenaires européens garantissaient au gagnant la bagatelle de 49 millions d’euros, à condition d’avoir bien sûr les bons numéros du jour sur sa grille. En plus de la somme mise en jeu, la FDJ a offert ce soir 1 million d’euros à un joueur résidant en Provence alpes côte d’azur.

Ce mardi 31 décembre est comme vous pouvez vous en douter, le dernier jour de l’année en cours, mais aussi le dernier tirage euromillion en 2019. Pas de cagnotte exceptionnelle mise en jeu ce soir, seulement l’ancienne cagnotte qui a grimpé ce mardi, faute d’un gagnant la semaine dernière. Comme de nombreux joueurs qui ont tenté leur chance ce soir, vous êtes actuellement dans l’attente des résultats de la loterie européenne. Pour rappel, le jackpot proposé ce soir au vainqueur de la loterie s’élevait à 49 millions d’euros. Pour les avoir, il fallait tout simplement valider une grille classique avant la fermeture des paris, mais surtout cocher les bons numéros de la soirée. Le résultat du tirage My million est également disponible depuis quelques instants. Pour ceux qui ont validé leur grille du jour sur Internet, Nous tenons à vous informer que le gagnant de la soirée qui repart avec le million de la française des jeux n’est pas un joueur en ligne, sur la base des informations transmises par la Française des jeux.

La FDJ et ses partenaires européens viennent de dévoiler les résultats de l’euromillion de ce mardi 31 décembre 2019. Si cette date marque bel et bien le dernier tirage de l’année dans cette loterie européenne, aucune méga cagnotte n’a été mise en jeu ce soir pour marquer le coup. Cependant Pour ceux qui l’auraient oublié, la cagnotte proposée pour ce soir s’élevait à 49 millions d’euros, une cagnotte en hausse comparée à celle du précédent tirage qui a eu lieu le vendredi. Le principe reste le même dans cette loterie européenne. Pour gagner, il faut tout simplement valider une grille classique et être en mesure de deviner la combinaison gagnante du jour, à savoir cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles. Pour le tirage euromillion de ce mardi 31 décembre, la cagnotte de 49 millions d’euros vous revient de droit si vous avez coché les numéros suivants : 26-31-33-41-48 . Mais ce n’est pas suffisant pour empocher cette super cagnotte. Outre les cinq numéros gagnants, il vous fallait également cocher les deux bons numéros étoiles dévoilés lors du tirage euromillion, à savoir la 2 et la 4. Les numéros du jour étant connus, reste plus qu’à procéder aux vérifications pour savoir si nous avons un gagnant. Rien de plus simple, il faut juste s’assurer que les numéros les numéros dévoilés un peu plus haut par la Française des jeux et ses partenaires européens, sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille. Si tel est le cas, alors la dernière cagnotte de l’année 2019 vous reviendra de plein droit. La règle du jeu vous imposera par contre de la partager avec un autre gagnant, dans l’éventualité où il aurait lui aussi joué les bons numéros.

Résultat My Million

Il n’est pas toujours évident de remporter le jackpot de l’euromillion, si l’on s’en tient aux probabilités de gain. Chaque grille classique vous offre une chance sur plus de 139 millions. Mais il n’y a pas de quoi être déçu si vous n’avez pas les bons numéros, puisque la Française des jeux vous offre une seconde possibilité de devenir millionnaire ce mardi soir, grâce à votre code My Million. L’heureux millionnaire du jour est joueur qui a validé sa grille chez un buraliste. Selon les informations fournies par la FDJ, le code My Million gagnant du soir est le suivant : WE 440 6224.