Tirage Euromillions My Million du vendredi 3 janvier 2020

Tirage du jour – Comme vous pouvez vous en doutez, ce vendredi 3 janvier correspond au premier tirage de l’année 2020 dans la loterie européenne. Le principe reste toujours le même, il suffit de deviner les numéros gagnants de la soirée pour remporter la cagnotte du jour. Aussi n’oubliez pas que la française des jeux offre ce soir la somme d’un million d’euros à un joueur résidant en France ou dans les départements d’Outremer française.

Les résultats du tirage Euromillion de ce vendredi 3 janvier 2020 étaient très attendus. La raison, la Française des jeux et ses partenaires européens ont fait monter les enchères au niveau de la cagnotte. Pour ceux et celles qui ont validé une grille ce soir, le jackpot mis en jeu s’élevait à plus de 60 millions d’euros. Pour être plus précis, la FDJ et ses partenaires garantissaient la somme de 62 millions d’euros à celui ou celle qui aurait les bons numéros de la soirée dans cette loterie. Pour cela, il aurait fallu valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Mais la tâche la plus difficile consistait sans doute à deviner la combinaison gagnante de la soirée. Si des millions de grilles sont validées lors de chaque tirage, les probabilités d’avoir un gagnant restent assez faibles, puisqu’une grille classique offre une chance sur près de 139 millions pour gagner le gros lot dans cette loterie. Outre le jackpot tant attendu, la FDJ a aussi fait un heureux ce soir en France, grâce au tirage My Million. Si votre identifiant est identique à celui qui a été dévoilé par la Française des jeux, alors vous êtes le premier gagnant du jeu My Million de l’année 2020.

Les résultats de la loterie euromillion pour ce premier tirage de l’année 2020 sont enfin disponibles. Sur les millions de grilles validées à travers l’Europe, une seule aura probablement la chance d’empocher le jackpot du jour qui est de 62 millions d’euros. La française des jeux a fait grimper la cagnotte en raison de l’absence d’un gagnant lors du tirage du 31 décembre dernier. Les résultats ont été diffusés en direct en présence d’un huissier de justice comme c’est le cas depuis des années. Pour ceux qui l’on raté, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée. Pour ce vendredi 03 janvier, le gagnant à la loterie européenne peut empocher plus de 60 millions d’euros. Mais pour cela, il aurait fallu jouer les numéros suivants sur votre grille ce soir : 5-15-20-36-47. Outre les numéros gagnants il fallait aussi cocher les deux numéros étoiles suivants sur votre grille : 8-12. L’heure est donc venue de vérifier votre ticket pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 62 millions mis en jeu dans ce tirage euromillion. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux qui ont été dévoilés lors du tirage, alors vous êtes le premier gagnant de la nouvelle année dans la loterie européenne. Dans le cas contraire, la Française des jeux vous offre l’opportunité d’empocher la somme d’un million d’euros grâce à votre code My Million. Si votre code est identique à celui qui a été tiré au sort ce soir, alors vous repartez avec la somme d’un million d’euro, même si votre grille est perdante. Pour le bonus de la FDJ de ce soir, l’heureux gagnant est le détenteur du code suivant : JJ 108 2545. Selon la Française des jeux, le premier gagnant du tirage My Million de l’année 2020 nous vient du Pays de la loire.

2,5 euros pour remporter le jackpot

Nous entrons dans une nouvelle année, mais les principes du jeu restent les mêmes, du moins pour l’instant. Pour gagner, il suffit d’investir 2,5 euros, le prix d’une grille classique dans cette loterie européenne. Ensuite, cocher une série de numéros sur sa grille, et attendre les résultats. Siles numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux qui ont été tirés au sort, alors vous remportez la cagnotte de la soirée qui est de 62 millions ce 3 janvier.