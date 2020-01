Tirage Euromillions My Million du mardi 7 janvier 2020

Un montant de 75 millions d’euros était promis ce soir à celui qui aurait les bons numéros de la loterie européenne. Pour cela, il aurait fallu réaliser une combinaison de 7 chiffres sur votre grille classique du jour. Mais pour en arriver là, la première des choses à faire était de vous rendre chez un buraliste ou sur Internet pour tenter votre chance comme des millions de joueurs moyennant la modique somme de 2,5 euros.

Les résultats tant attendus du tirage euromillion de ce mardi 7 janvier 2020 viennent de tomber. Le moins que l’on puisse dire c’est que la nouvelle démarre en force avec la loterie européenne. Rien que pour ce second tirage du mois de janvier, la cagnotte proposée par la FDJ et ses partenaires européens dépasse déjà les 70 millions d’euros. Le premier jackpot de la nouvelle année qui s’élevait à 62 millions d’euros, n’a malheureusement pas trouvé de preneur. Faute d’un gagnant, les enchères ont donc grimpé dans cette loterie européenne. Pour empocher le nouveau jackpot et devenir par la même occasion le tout premier gagnant de la loterie européenne en 2020, il fallait valider une grille classique et cocher les bons numéros du jour, sept numéros pour être plus précis. Outre la cagnotte de la Française des jeux et ses partenaires européens, n’oubliez pas qu’un millionnaire est désigné avant chaque tirage de la loterie par la FDJ. Selon les informations dévoilées par la Française des jeux, l’heureux gagnant du million de la soirée nous vient de la nouvelle Aquitaine, donc pas de joueur Internet gagnant pour ce deuxième tirage My Million de l’année 2020.

Avec une cagnotte en hausse, il était évident de s’attendre à une participation record ce soir à l’euromillion. En attendant d’en savoir plus sur le rapport des gains de la soirée, nous pouvons affirmer sans nous tromper que des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir dans l’espoir de décrocher la cagnotte du jour s’établissait autour de 75 millions d’euros. Si vous avez manqué la diffusion en live, nous vous proposons donc de redécouvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour repartir avec la cagnotte. Pour rappel, il s’agit du deuxième tirage du mois de janvier 2020, ce qui signifie que la cagnotte proposée ce soir pourrait encore augmenter durant ce mois, si aucun gagnant n’est tiré au sort. Votre attente concernant les résultats du tirage euromillion de ce mardi 7 janvier ne saurait tarder puisque la française des jeux et ses partenaires ont dévoilé en direct les numéros gagnants du jour. Pour ceux et celles qui ont manqué la diffusion en direct des résultats, voici sans plus attendre les numéros gagnants de la soirée : 5-8-12-37-43. Outre les cinq numéros gagnants, il y’avait une deuxième condition à remplir pour remporter le jackpot de la soirée, à savoir réussir à deviner les deux bons numéros étoiles de ce second tirage de l’année 2020 : 6-11. Les résultats de la soirée étant connus, il est temps de passer à l’étape de la vérification de votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 75 millions de la Française des jeux et ses partenaires européens ce soir. Si les numéros ici dévoilés sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille classique, alors la cagnotte de la loterie vous revient de droit.

Résultat du tirage My Million

Avec une chance sur plus de 139 millions, il est difficile de deviner la combinaison gagnante du jour à l’euromillion. C’est pour cette raison que le tirage My Million a été institué, pour garanti aux joueurs résident en France ou dans les DOM, la somme d’un million d’euros lors de chaque tirage. Pour ce mardi soir, le code tiré au sort par la française des jeux est le suivant : OO 340 8800. Selon les informations de la FDJ, la grille gagnante a été validée chez un buraliste depuis la région de la Nouvelle Aquitaine. Le vainqueur n’est donc pas un joueur en ligne.