Résultat Euromillion du mardi 14 janvier 2020

Tirage du Jour – Pour ce mardi soir, la cagnotte proposée par la française des jeux et ses partenaires européens a encore été revue à la hausse. Les joueurs qui ont validé une grille euromillion ce soir pourront repartir avec la bagatelle de 90 millions d’euros. Pour entrer en possession de cette somme, il fallait simplement valider une grille classique avant l’heure de fermeture des paris. Mais il fallait surtout avoir les sept numéros gagnants de la soirée sur sa grille validée.

Les résultats de la loterie européenne pour ce mardi 14 janvier viennent de tomber. Pour ceux qui l’auraient oublié, le mois précédent s’est achevé deux gagnants. Mais le mois de janvier attend toujours son premier gagnant dans cette loterie européenne. Le jackpot proposé ce soir à la loterie européenne est passé à 90 millions d’euros, une cagnotte en hausse comparée à celle du vendredi dernier. Avant la mise en ligne des résultats du tirage du jour, des millions de joueurs étaient également dans l’attente des résultats du tirage My Million de la soirée. Selon les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux millionnaire de la soirée nous vient de la région d’Ile-de-France. Si vous avez validé une grille ce soir depuis la région francilienne, alors il y’a de grandes chances que le million d’euros offert par la Française des jeux vous soit attribué, à condition que votre code soit tiré au sort. Pour le savoir jetons un œil à l’ensemble des résultats du jour.

Le mois de janvier attend toujours gagnant à l’Euromillion, un gagnant que nous pourrions peut-être connaitre ce soir avec l’arrivée des résultats du tirage de la soirée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier gagnant à la loterie européenne pour l’année 2020 va certainement changer de vie radicalement, puisque la cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux et ses partenaires, a encore grimpé. En l’absence d’un gagnant la semaine dernière, le jackpot a été revu à la hausse pour s’établir ce soir à la bagatelle de 90 millions d’euros. Les résultats tant attendus de la loterie euromillion viennent à l’instant d’être dévoilés en direct. Si vous avez manqué la diffusion en live, nous vous proposons donc de redécouvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour repartir avec la cagnotte. Comme des millions de joueurs, vous êtes sans doute dans l’attente des numéros gagnants de la soirée. Votre attente ne saurait tarder puisque la française des jeux et ses partenaires ont dévoilé en direct les résultats du tirage euromillion du jour. Si vous avez raté la diffusion en direct, voici sans attendre les numéros gagnants de la soirée : 21-25-29-39-44. Mais ce n’est pas suffisant car en plus des cinq numéros gagnant, il fallait également cocher les deux bons numéros étoiles de ce soir, qui sont la 8 et la 9. Les résultats étant connus, il est temps de passer aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 90 millions garantis ce soir au gagnant par la Française des jeux et ses partenaires ce soir. Pour empocher cette somme, il suffit tout simplement que les numéros ici dévoilés sont identiques à ceux que vous avez joué ce mardi lors de votre mise. Si tel est le cas, alors la cagnotte de la loterie vous revient de droit sans discussion, une cagnotte que vous devriez partager en parts égales, dans l’éventualité où il y’aurait d’autres gagnants.

Résultats My Million

Pour ce soir, ce sont les franciliens qui sont à l’honneur dans ce tirage My Million. Selon les informations de la FDJ est le suivant : FN 834 0132. Pour rappel, le code identifiant de votre grille peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros, comme nous venons de le voir ce soir. Alors si vous avez raté la cagnotte du jour, il n’y a pas de quoi être déçu, dans la mesure où la française des jeux vous offre une seconde possibilité d’être millionnaire dans cette loterie européenne.