Euromillion : résultat du mardi 21 janvier

Tirage du mardi – Le mois de janvier a finalement connu son premier gagnant, puisque la cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux et ses partenaires européens est tombée à sa mise initiale qui est de 17 millions d’euros. Si vous avez validé une grille ce soir, votre gain ne dépassera pas les 17 millions. Mais tout cela dépendra des numéros que vous avez cochés sur votre grille euromillion de e mardi 21 janvier 2020.

Les résultats du tirage euromillion de ce mardi 21 janvier viennent d’être à l’instant dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne. Pour ceux qui l’auraient oublié, la cagnotte est officiellement repassée à sa mise initiale ce mardi soir, ce qui signifie que nous avons eu un gagnant dans cette loterie lors du précédent tirage. Le mois de janvier ne s’achèvera donc pas sans gagnant dans cette loterie européenne. La question qui se pose actuellement est de savoir combien de gagnants auront au cours de ce mois qui tend vers son achèvement. Pour le savoir, il suffit de jeter un œil aux résultats du tirage de la soirée. Pour ceux et celles qui ont validé une grille ce soir, ne vous attendez pas à remporter le super lot puisque la cagnotte s’élève seulement à la bagatelle de 17 millions d’euros. Outre les 17 millions d’euros garantis au gagnant de la soirée, n’oubliez pas le tirage My Million qui a fait un heureux ce soir dans le Grand Est, ce qui arrive très rarement dans cette loterie. Alors si vous êtes de la région, sachez que vous avez probablement été tiré au sort pour empocher la somme d’un million d’euro, en plus du jackpot proposé ce soir.

Avez-vous joué les bons numéros ce soir à la loterie euromillion ? Vous ne devriez pas tardé à le savoir puisque les numéros gagnants de ce mardi viennent d’être dévoilés. Il ne fallait pas attendre grand-chose de ce tirage puisque la cagnotte est revenue à sa mise initiale, ce qui signifie que nous avons eu notre premier gagnant pour le mois de janvier, un joueur qui a empoché au moins la somme de 100 millions d’euros. Donc si vous avez joué une grille ce soir, vos gains ne devraient pas dépasser les 17 millions d’euros, puisque c’est la cagnotte minimum mise en jeu par la Française des jeux et ses partenaires européens, lorsqu’un gagnant est tiré au sort après un tirage euromillion. Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir les numéros qu’il fallait jouer pour empocher le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires européens ce soir. Les 17 millions mis en jeu ce soir vous reviennent de plein droit si vous avez coché les numéros suivants sur votre grille du jour : 10-11-24-36-46. En plus de cette première combinaison composée de cinq chiffres, il fallait avoir absolument les deux bons numéros étoiles du jour pour repartir avec les 17 millions d’euros, la 3 et la 5. L’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si le jackpot du jour vous revient de droit. Si les résultats du tirage euromillion sont identiques aux numéros que vous avez cochés ce mardi sur votre grille, alors les 17 millions d’euros sont à vous, une fois que les impôts seront déduits de votre gain.

Résultats My million

On ne sait tous, il n’est pas toujours évident d’avoir un gagnant, puisque la loterie vous offre une chance sur près de 139 millions de gagner. C’est pour cette raison que la FDJ récompense un joueur lors de chaque tirage avec la somme d’un million d’euros. Pour cela, il suffit que votre code My Million soit tiré au sort et le million vous revient de droit. Selon les informations fournies par la FDJ, le code My Millions qui empoche le million d’euro du soir est le suivant : GU 465 7946. Selon la Française des jeux, le gagnant du jour a été localisé dans le Grand Est.