Euromillions : résultat du tirage du 24 janvier 2020

Les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 24 janvier viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. Pour info, la Française des jeux et ses partenaires européens ont fait monter les enchères ce soir, puisqu’aucun gagnant n’a été tiré au sort pour le précédent jackpot mis en jeu. La somme mise en jeu ce soir s’élevait donc à 28 millions d’euros, soit 11 millions d’euros de plus par rapport à la précédente cagnotte européenne. On le sait tous, des dizaines de millions de joueurs ont tenté leur chance dans l’espoir de décrocher cette cagnotte. Si vous avez raté la diffusion des résultats du tirage euromillion en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants qu’il fallait cocher sur votre grille pour repartir avec les gains de la soirée. Pour empocher les 28 millions proposés ce soir dans le tirage euromillion, il fallait cocher les numéros suivants sur votre grille classique : 3-4-6-9-24. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il fallait également cocher sur votre grille les deux numéros étoiles de la soirée pour repartir avec le jackpot mis en jeu ce soir dans cette loterie européenne, à savoir la 5 et la 8. La combinaison gagnante du jour étant connue, il est temps de passer aux vérifications pour savoir si vous avons un gagnant ce soir dans la loterie euromillion. Pour cela, il suffit que les numéros que vous avez cochés sur votre grille ce vendredi correspondent à ceux qui ont été diffusés lors du tirage en direct. Si tel est le cas, alors sachez que vous venez de remporter la bagatelle de 28 millions d’euros, une cagnotte que vous serez dans l’obligation de partager malheureusement, si d’autres joueurs ont coché les mêmes numéros que vous ce soir.

Résultat My million

Si vous avez raté le super jackpot de la française des jeux et ses partenaires, n’oubliez pas qu’il vous reste une seconde possibilité d’être millionnaire ce soir, grâce à votre code My million. L’identifiant de votre grille, vous fait gagner automatiquement la somme d’un million d’euros, même si votre grille n’est pas gagnante. Pour ce vendredi soir, le code My million qui empoche le million de la Française des jeux nous vient de la Nouvelle Aquitaine. Le détenteur du code My Million suivant OX 006 7522 est prié de prendre attache avec la FDJ pour toucher la somme d’un million d’euros.