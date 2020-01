Résultats Euromillion du mardi 28 janvier 2020

Tirage du Jour – Déjà deux gagnants à la loterie européenne pour ce premier mois de l’année 2020. Pour ce soir, nous rappelons qu’un montant de 17 millions d’euros était garanti à celui ou celle qui cocherait les bons numéros à la loterie européenne. Bien sûr, il fallait tenter sa chance comme des millions de joueurs pour espérer repartir avec la cagnotte de la Française des jeux et de ses partenaires européens.

Les résultats du tirage euromillion de ce mardi 28 janvier viennent d’être dévoilés. Pour ceux qui l’ignorent, il ne reste plus que deux tirages avant de passer au mois de février, histoire de savoir combien de gagnants nous aurons à la loterie européenne pour ce premier mois de l’année 2020 Pour l’heure, les choses semblent avoir démarré sous de meilleurs auspices, puisque la Française des jeux et ses partenaires européens ont déjà recensé deux gagnants dans cette loterie, rien que pour ce mois de janvier. La cagnotte qui était à 28 millions d’euros la semaine dernière est retombée à sa mise initiale ce mardi soir. Si vous avez validé une grille ce soir, votre gain n’excèdera pas les 17 millions d’euros. Seules les personnes ayant validées une grille euromillion ont une faible chance de remporter le super lot ce soir. Outre le jackpot de la Française des jeux, un millionnaire est désigné avant chaque tirage de la loterie européenne. Selon les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux gagnant du million de la soirée est originaire des départements d’outremer française. Pas de gagnants internet pour le tirage My million ce mardi 28 janvier 2020.

La française des jeux et ses prtenaires européens viennent de lever le voile sur les numéros gagnants de la soirée, dans la loterie euromillion. Pour information, le mois de janvier a démarré de la meilleure des manières car nous n’avons pas eu un mais jusqu’à deux gagnants dans cette loterie européenne, pour ce premier mois de l’année. Le tirage de ce mardi 28 janvier ne garantissait qu’une cagnotte de 17 millions d’euros aux amateurs de la loterie européenne. Pour rappel, il s’agit de l’avant dernier tirage du mois de janvier, le dernier étant prévu pour le vendredi 31 janvier, donc dans quelques jours. Comme des millions de joueurs, vous êtes sans doute dans l’attente des numéros gagnants de la soirée. Votre attente ne saurait tarder puisque la française des jeux et ses partenaires ont dévoilé en direct les résultats du tirage euromillion du jour. Si vous avez raté le live, alors nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée. Voici les numéros qu’il fallait cocher ce soir pour repartir avec la cagnotte de 17 millions d’euros : 1-19-27-31-38. Mais ce n’est pas tout, car le règlement du jeu vous imposait aussi d’avoir les deux bons numéros étoiles avant d’espérer empocher cette somme promise au gagnant de la soirée : 4-5. Maintenant que les résultats du jour sont connus, place désormais aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 17 millions de la Française des jeux et ses partenaires européens ce soir. Pour cela, il suffit juste de croiser les doigts pour que les numéros cochés sur votre grille soient identiques à ceux qui ont été dévoilés par la FDJ. S’il y’a bel et bien une correspondance parfaite entre les numéros, alors la cagnotte de la loterie européenne vous revient de droit.

Résultats My Million du mardi

Si vous avez raté le jackpot, n’oubliez pas que la FDJ vous offre une seconde chance d’être millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. L’identifiant de votre grille peut vous rendre millionnaire, peu importe que votre grille soit gagnante ou pas. Pour ce soir, le code tiré au sort par la française des jeux est le suivant : HK 932 8852. Selon les informations de la Française des jeux, la grille en question a été validée chez un buraliste dans les départements d’outremer française.