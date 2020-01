Résultats du tirage euromillion du vendredi 31 janvier 2020

Tirage du vendredi – Si vous avez tenté votre chance ce soir à la loterie européenne, la Française des Jeux et ses partenaires européens vous garantissent un jackpot supérieur à la cagnotte minimum de cette loterie. Le montant mis en jeu ce vendredi soir s’élève à 28 millions d’euros. Pour espérer empocher cette somme, il fallait simplement valider une grille classique en ligne ou chez un buraliste. Mais le plus important surtout, il fallait cocher les numéros gagnants du jour, un exercice plutôt difficile quand on connait les probabilités de gain dans cette loterie européenne. Outre les 28 millions d’euros, la FDJ a offert ce soir un million d’euros à un joueur résident en France.

Les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 31 janvier 2020 viennent de tomber. Pour info, il s’agit de la dernière opportunité de remporter le jackpot durant ce premier mois de la nouvelle année. Si vous avez validé une grille ce soir, sachez qu’un jackpot de 28 millions d’euros vous attends à l’issue de ce tirage, à condition que vous ayez les bons numéros de la soirée. Pour cette nouvelle année, la règle d’un gagnant par mois a déjà été respectée, puisque nous avons eu deux gagnants dans cette loterie européenne, et probablement un troisième ce soir. La FDJ et ses partenaires européens ont diffusé en direct les résultats du jour, il y’a quelques instants. Pour ceux qui l’ont manqué, nous vous offrons l’occasion de redécouvrir les numéros gagnants de ce dernier tirage du mois de janvier, un tirage où la somme de 28 millions d’euros était promise au gagnant.

Vous avez déjà validé une grille euromillion pour ce vendredi 31 janvier 2020 ? Il est donc temps pour vous de découvrir les résultats de l’euromillion de ce vendredi, sans oublier le tirage gagnant My Million. Pour ce dernier tirage du mois en cours, la cagnotte proposée pour ce soir s’élevait à 28 millions d’euros, une cagnotte en hausse, car aucun joueur n’avait les bons numéros pour le mardi dernier. Pour repartir avec le jackpot mis en jeu ce soir par la FDJ et ses partenaires européens, il fallait tout simplement valider une grille classique comme l’ont fait des millions de joueurs, mais surtout cocher les cinq bons numéros de la soirée dévoilés en direct il y’a quelques instants. Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir les numéros gagnants de ce soir qu’il fallait cocher sur sa grille euromillion pour empocher les 28 millions mis en jeu : 13-18-20-23-30. En plus des cinq numéros gagnants, il fallait également cocher les deux numéros étoiles du jour avant d’espérer empocher le dernier jackpot du mois de janvier 2020 dans cette loterie européenne. Les numéros étoiles du jour sont les suivants : 2-4. Les résultats du jour étant désormais à votre disposition, il est à présent temps de passer aux vérifications, histoire de savoir si vous êtes l’heureux gagnant du jour du tirage euromillion effectué par la Française des jeux et ses partenaires. Pour cela, rien de plus simple, il suffit seulement que les numéros dévoilés lors du tirage correspondent à ceux que vous avez cochés sur grille. Si y’a une correspondance parfaite, alors la cagnotte de 28 millions d’euros vous revient de plein droit.

Résultat du tirage My million

Il n’est pas toujours évident de remporter le gros lot dans cette loterie européenne. Raison pour laquelle la Française des jeux vous offre une seconde possibilité de devenir millionnaire, grâce au tirage My Million. Pour cela, vous n’aurez aucun effort supplémentaire à faire, ni aucune somme supplémentaire à débourser. Il faudrait juste que votre code identifiant soit tiré au sort pour que la Française des jeux fasse de vous un millionnaire en ce début de nouvelle année. Selon les informations fournies par la FDJ, l’heureux millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : TZ 666 3065. Le millionnaire du jour a été localisé dans la région du Grand Est selon la FDJ.