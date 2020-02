Résultat (FDJ) du vendredi 7 février 2020

Tirage du jour – Les joueurs ayant validé une grille ce soir à l’euromillion jouent pour une cagnotte exceptionnelle. La française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu ce soir une super cagnotte qui s’élève à la bagatelle de 130 millions d’euros. Pour remporter ce super jackpot ce vendredi, il fallait valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Mais le plus difficile était sans doute de parvenir à deviner la combinaison gagnante de la soirée. Il fallait être en mesure de donner les cinq numéros gagnants et les deux numéros étoiles du jour avant de repartir avec le gain de la soirée. Pour ceux et celles qui attendent les résultats, nous leur rappelons qu’ils viennent à l’instant d’être mis en ligne.

Les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 7 février viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. A titre de rappel il s’agit de la seconde opportunité de remporter le gros durant ce second mois de l’année. Pour remporter le gros lot, il fallait tout simplement tenter votre chance comme l’ont fait des millions de joueurs européens ce soir. Il faudrait attendre les rapports des gains pour savoir combien de joueurs ont été enregistrés ce soir dans la loterie européenne. Mais on s’attend déjà à une participation record ce vendredi soir, eu égard de la somme mise en jeu dans cette loterie. Celui ou celle qui jouera les bons numéros ce soir est assuré de repartir avec la mirobolante somme de 130 millions d’euros. Pour avoir ce méga jackpot pour vous tout seul, il fallait réussir une combinaison de 7 chiffres, une mission difficile quand on connait les faibles probabilités de gain pour chaque grille validée.

Les résultats du jour de la loterie euromillion viennent de tomber il y’a quelques minutes. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le tirage s’est déroulé en direct sous la supervision d’un huissier de justice. Malheureusement, tous les joueurs n’ont pas eu l’occasion de suivre en direct le tirafge de ce vendredi, raison pour laquelle nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée en ligne. Pour ce soir, la cagnotte proposée au gagnant s’élevait à 130 millions d’euros. Comme on pouvait s’y attendre des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir, dans l’espoir de décrocher ce gros lot et réaliser certains de leurs rêves les plus chers. Mais il fallait réellement avoir le facteur chance de son côté pour deviner la combinaison gagnante de la soirée, étant donné qu’une grille classique vous offre une chance sur plus de 139 millions de remporter le jackpot. Pour ceux et celles qui ont raté la diffusion en direct des résultats du tirage euromillion, découvrons ensemble les numéros qu’il fallait cocher pour empocher le super jackpot de 130 millions d’euros mis en jeu ce soir par la Française des jeux et ses partenaires : 9-15-17-25-40. Outre les cinq numéros gagnants, il fallait également avoir sur votre grille les deux numéros étoiles de la soirée, à savoir la 3 et la 9. Les résultats du tirage étant connus, il est à présent temps de jeter un coup d’œil à votre grille pour savoir si vous avez effectivement coché les bonnes caches ce soir. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux qui ont été dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens, alors nous vous informons que vous venez de remporter la bagatelle de 130 millions d’euros ce soir. En revanche, vous aurez à partager la cagnotte en parts égale, si vous n’êtes le seul avoir les bons numéros.

Résultats du tirage My million

Vous avez encore raté le jackpot de la soirée ? Ce n’est pas bien grave puisqu’il vous reste une seconde possibilité de devenir millionnaire, grâce à votre code My Million. Selon les informations transmises par la Française des jeux et ses partenaires, le gagnant de ce second tirage de la loterie nous vient du Pays de la Loire. Il s’agit du détenteur du code suivant : PX 206 8108.